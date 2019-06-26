中評鏡頭：郭台銘訪佛光山情緒起伏大

郭台銘參觀藏經樓對“四給”非常有興趣。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月26日電（記者 蔣繼平）鴻海集團前董事長郭台銘今天來到高雄佛光山拜會星雲法師，但心情從一開始神情緊繃到最後的和顏悅色，有如三溫暖，前後轉折相當大。星雲大師開示的“給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便”這“四給”，似乎對郭台銘相當有幫助。



郭台銘今天上午抵達時間比原本預定的時間晚了1時30分，而且似乎心情不太穩定，也臨時取消接受媒體的聯訪，似乎是因為當時還不確定能否見到星雲大師，而且也不願回答記者上前堵訪的提問。



郭台銘先參訪了佛陀紀念館本館的武殿、觀音殿，而離開觀音殿時，又因為媒體上前堵訪時，提到較為敏感的話題，讓郭台銘觸動敏感神經，一度爆氣跟媒體記者起了口角衝突，也被各家媒體大作文章，現場氣氛相當緊張。



而郭台銘接著又來到藏經樓、大雄寶殿參訪，他對牆壁上“給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便”的“四給”特別有感觸，聽完法師導覽解說這是星雲大師的理念後，郭也希望能給2300萬人民信心、歡喜、希望、方便，頻頻點頭稱是，態度明顯軟化很多，表情也轉為較輕鬆。



郭台銘最後在傳燈樓終於見到了抱病的星雲大師現身迎接，讓他事後受訪時表達十分感謝，還轉述星雲大師的開示，只要真心說到做到，就能感受“給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便”的真諦，另外要務實，誠懇做事、做人，以身作則。



郭台銘最後受訪時，再次被記者問到尖銳問題，郭反而態度大變，他說“這邊是佛門聖地，目的就是給人民歡喜，希望給你歡喜，不會讓你老闆炒你魷魚，等下給你機會再問，也不是針對你，你有的工作，都是拿薪水的。”郭一面講話的時候，還用自己的手握住記者拿麥克風的手，表達誠懇的態度。