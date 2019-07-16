中評智庫：兩岸民意衝突話語特徵及彌合機制

兩岸民意衝突值得關注 中評社香港7月16日電／廣西師範大學政治與公共管理學院副研究員、廣西師範大學桂台合作研究院副研究員張晉山博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《新時代兩岸民意衝突的話語特徵及彌合機制探析》，作者認為：台海之間存在著一個充斥著各方意見、主張和看法的輿論場。這其中差異、分裂乃至對抗的話語關係所引發的兩岸民意衝突割裂了兩岸中國人的民族感情，分解著祖國統一的文化積澱，其存在已經成為兩岸關係融合發展的絆腳石。基於話語理論在台海問題的運用，可以認為兩岸民意衝突的話語肇因源於政治符號的分歧對立，以及由此引發的雙方民眾的政治情感糾葛。而通過構建新的兩岸觀念體系，則具有化解兩岸民意衝突的現實可能。文章內容如下：



近年來，伴隨著兩岸融合發展的趨勢升溫，海峽雙方的民間性交流互動較以往更為熱絡，尤其是越來越多的島內民眾在大陸生活定居及工作，這不可避免地帶來雙方觀念的碰撞和情感上的磨合，進而外化為雙方的民意衝突行為。本文聚焦於這一兩岸現象，希望在汲取話語理論的基礎上，結合台海情勢，對兩岸融合發展下的民意衝突予以學理上的審慎分析，進而為新時代的大陸對台話語體系的完善更新提出可行的建議。



一、兩岸民意衝突的話語屬性



1、兩岸民意衝突的現象表徵



2018年11月20日，台灣年輕導演傅榆在金馬獎頒獎典禮上聲稱“希望有一天我們的‘國家’可以被當成真正獨立的個體來看待，這是我生為台灣人最大的願望”。此發言隨之遭到參會大陸演藝人士的嗆聲，以“兩岸一家親”、“中國電影”等言辭予以反擊。上述言論衝突隨即在兩岸民間引發輿論熱議，一時間雙方網友民意洶洶，彼此指責謾駡。甚至有評論認為這一次“金馬風波”會重蹈當年“周子瑜事件”覆轍，嚴重衝擊該年度的島內“九合一”選舉結果。值得關注的是，這一發生在兩岸融合發展背景下的民意衝突絕非個案。僅2019年初，就相繼發生了歐陽娜娜“一中”表態、“麵包大王”吳寶春上海開店爭議等輿情事件。牽涉其中的島內人士紛紛被要求就“一個中國”、“九二共識”等話題予以表態，稍有不慎就會處於“裡外不是人”的尷尬境地①。