中評智庫：從文化澳門到人文灣區

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》確定了澳門作為“中心城市”的重要地位 中評社香港7月13日電／澳門特別行政區政府文化局局長穆欣欣在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《從文化澳門到人文灣區》，作者認為：澳門是長期實踐著文明多樣性和諧的一個地方，文化因交流而美好，因互鑒而創新發展。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》確定了澳門作為“中心城市”的重要地位，澳門在文化發展上的戰略目標，即“打造以中華文化為主流，多元文化並存的交流合作基地”，這是對澳門歷史文化的深刻歸結，也是澳門文化發展的新使命、新目標。文章內容如下：



在北京舉行的《亞洲文明對話大會》，標誌著一個由中國發起倡議的打造亞洲文明對話、打造文明之美的新平台已經形成。這個平台有助加深我們對自身文明和其他文明的差異性認知，從而推動文明交流；同時這個平台也讓我們看到不同的文明之美，看到文明多樣的精彩。更重要的是，我們將在這個平台上共建人類命運共同體，譜寫共同的心願：期待一個和平、安寧、繁榮的亞洲和世界。



從“文明對話”反觀澳門，她正是長期實踐著文明多樣性和諧的一個地方。歷史造就了她獨特多元的文化，生活在澳門的不同族群造就了中西文化並存的澳門文化，她以包容和多元的风姿秀立於世界文明之林；而維護澳門文化的多樣性正是我們的責任和使命。文化遺產、文學經典、藝術、教育、科學、信息等無一不關乎文明，文明對話、文化交流基於尊重、包容的基礎。文化因交流而美好，因互鑒而創新發展。



2019年2月18日發佈的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》確定了澳門作為“中心城市”的重要地位，明確提出了澳門在文化發展上的戰略目標，即“打造以中華文化為主流，多元文化並存的交流合作基地”，這是對澳門歷史文化的深刻歸結，也是澳門文化發展的新使命、新目標。



一、中葡文化交流中心成為中國和葡語國家的合作平台



歷史上澳門與葡語系國家有著密不可分的關係。“建設中國與葡語國家經貿服務平台”是國家對澳門的重大部署和戰略定位，也是特區建設和發展的一項戰略目標。這一部署和戰略的實施與實現，同樣需要文化先行，需要人文精神的滋養和推動。由此我們啟動“中葡文化交流中心”建設工作，並於2018年舉辦了第一屆“相約澳門─中葡文化藝術節”，其中包括“中葡電影展”、“漢文文書─東波塔檔案中的澳門故事”展覽、“中葡國家文藝晚會”、以“文化的多樣性”為主題的文化論壇和“中葡國家藝術年展”五大板塊，這些活動突出多元融合的文化特徵，展現各文明之間的對話、交流的軌跡，弘揚各國人民創造的優秀文化成果，從文化藝術上推動不同民族、不同國家之間的互動互鑒，溝通了心靈，融合了情感，正式確立了中國與葡語系國家的文化藝術交流機制。