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比特幣漲破12000美元 1年半以來最高點
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2019-06-26 17:10:56
中評社香港6月26日電／近來節節看漲的比特幣今天持續漲勢，價格突破1萬2000美元，衝上將近1年半以來最高點。
據中央社報道，截至東京時間下午1時41分，比特幣這個最大加密貨幣上揚約8%，報1萬2273.08美元。在本月大漲的帶動下，今年比特幣價格已成長兩倍。
上次比特幣突破1萬2000美元大關是在2017年12月，當月甚至漲到1萬9511美元；但之後比特幣價格節節下滑，今年2月一度跌到6000美元。
整體而言，在2017年12月和2018年1月，比特幣價格大約有6週時間突破1萬2000美元。
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