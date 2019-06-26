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比特幣漲破12000美元　1年半以來最高點
http://www.CRNTT.com   2019-06-26 17:10:56


　　中評社香港6月26日電／近來節節看漲的比特幣今天持續漲勢，價格突破1萬2000美元，衝上將近1年半以來最高點。

　　據中央社報道，截至東京時間下午1時41分，比特幣這個最大加密貨幣上揚約8%，報1萬2273.08美元。在本月大漲的帶動下，今年比特幣價格已成長兩倍。

　　上次比特幣突破1萬2000美元大關是在2017年12月，當月甚至漲到1萬9511美元；但之後比特幣價格節節下滑，今年2月一度跌到6000美元。

　　整體而言，在2017年12月和2018年1月，比特幣價格大約有6週時間突破1萬2000美元。

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