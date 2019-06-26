北京世園會台灣主題日活動將於6月29日舉辦

中評社北京6月26日電／國台辦發言人安峰山26日在例行新聞發布會上介紹了即將亮相的數場兩岸交流活動，包括：將於本月29日舉辦的北京世園會台灣主題日活動、7月4日登場的“2019上海－台北城市論壇”和7月8日至12日舉行的第十六屆“湖北·武漢台灣周”。



據介紹，根據北京世園會整體活動規劃，全國31個省區市以及港澳台地區均會舉辦主題日活動。台灣主題日活動選址北京世園會園區草坪劇場和同行廣場，由北京市台辦、台協以及台中、新北、高雄等縣市政府和台灣區花卉發展協會等共同主辦，主要包括農特產品推介、文化展演等。屆時，台中市副市長令狐榮達率台中市代表團一行20人，以及在京台商台胞代表等100餘人將出席。



安峰山表示，“上海－台北城市論壇”由上海市和台北市政府輪流舉辦，已成為上海和台北兩市之間一個重要的機制化交流平台，在促進兩市各領域交流合作及增進兩地民眾民生福祉等方面取得一系列積極成果。我們多次強調，只要對於兩岸關係及兩岸城市交流的性質有正確認知，兩岸城市交流就可以行穩致遠，展現廣闊前景，造福兩岸同胞。



他介紹說，第十六屆“湖北·武漢台灣周”以“新時代、新動能、新融合”為主題，以促進鄂台經濟社會融合、讓台灣同胞共享湖北發展戰略機遇、促進同胞心靈契合、推動新時代湖北高質量發展為目標，聚焦電子信息、智能製造、生物醫藥、節能環保等高新技術產業和金融服務創新、文化創意等新興產業發展，將開展一系列經貿合作、青年交流、基層互動及文化交流活動。台灣各界知名人士、青年及基層代表，台灣有關團體負責人，全國台企聯及各地台協會長和兩岸專家學者共約800位嘉賓將出席活動。



（來源：新華網）