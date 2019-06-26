麻省理工學院反對美政府不公平對待華人學者

中評社北京6月26日電／美國麻省理工學院校長拉斐爾·萊夫25日在一封致全校的公開信中說，針對華人“不公平的審查”會“造成一種無根據的懷疑和恐懼的有毒氣氛”，對這所世界知名研究型大學和美國造成傷害。



麻省理工學院官網公布了萊夫的這封信。這一表態的背景是美國華人科學家近來頻頻遭遇“排華事件”，且中方部分赴美留學人員和學者簽證受到限制，引發美科學界憂慮。



萊夫在公開信中說，“有教職員工、博士後、研究人員和學生告訴我，在與政府機構打交道時，他們遭到不公平的審查、被污名化並受到排擠，僅僅因為他們是華人”。



他說，中國人和華裔美國人的這些遭遇讓人不安，因為他們不僅是學校的“模範成員”，也是“美國社會傑出的貢獻者”，然而他們覺得自己得到的回報卻是“普遍的不信任和不尊重”。



萊夫說，這些行為和政策足以傳遞出一個信息，即美國正在關上大門，“我們不再想要去吸引世界上最有進取心和創造力的人群”，這與美國取得成功的歷史不符，將讓國家及麻省理工學院付出長期的嚴重代價。



美國耶魯大學、斯坦福大學、加州大學伯克利分校、密歇根大學、特拉華大學等知名大學此前均發文重申歡迎國際學生和學者，認為基於國籍而產生的懷疑會導致可怕的後果。今年3月，哈佛大學校長勞倫斯·巴科還表示，美中高校等教育文化機構保持和深化交流合作，對促進美中關係十分重要。



（來源：新華網）

