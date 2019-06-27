中評關注：藍民調前一天辦77遊行　拚很大

國民黨將在7月7日舉辦凱道遊行，抗議民進黨將公投法修惡。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月27日電（記者 張嘉文）為抗議民進黨修公投法與大選脫勾，中國國民黨7月7日將在府前發動大遊行，抗議直接民權被民進黨閹割，強調國民黨和民眾站在一起。由於黨內初選民調7月8日登場，這場遊行免不了又成五位候選人的競技場。



國民黨去年九合一選舉大勝，全台22縣市取得15縣市執政，緊接著各縣市議長選舉同樣取得勝利，在缺乏黨產資源的狀況下，迎來一次非常珍貴的勝仗，也讓國民黨上下士氣大振，對於2020 重返執政充滿信心。



但距離去年大勝也才半年多，現在的國民黨卻壟罩在黨內初選競爭的紛亂中，完全沒了去年大勝的氣勢，主要原因就是從今年初開始，一連串的黨內初選爭議，加上高雄市長韓國瑜和前鴻海董事長郭台銘的兩強相爭，彼此支持者不管是在網路上的放話，或是各種謠傳，相互廝殺之嚴重，都種下了初選後的分裂危機。



反觀去年大敗的民進黨，在蔡英文初選勝出後快速整合，加上“行政院長”蘇貞昌雷厲風行的做事風格，將蔡政府過去施政無力的形象慢慢往上拉。另外，蔡英文從年初大打反中牌後，搭配上前陣子香港事件效應，都讓民進黨看到2020起死回生的跡象。



這種狀況，從近來幾份民調，不管是偏綠或是偏藍的機構或媒體所做，蔡英文在藍綠白三足鼎立，或是藍綠對決下，都是蔡勝出，可以看出民意風向的轉變。



藍綠陣營兩相對照，氣勢一消一長，讓2020大選增添很多不確定因素。國民黨能否藉著這次民進黨強修公投法與大選脫勾，且規定二年才能辦一次公投等等，與之前民進黨主張完全背道而馳的荒謬情況，凝聚各界的支持，也將目前黨內瀕臨分裂的氛圍，轉化成大團結的氣勢，讓藍營支持者確定，2020是將民進黨拉下台才是唯一目標，這次7月7日凱道遊行就十分重要了。