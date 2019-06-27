果洛藏醫發展：從帳篷醫院到綜合性藏醫醫院

全國台聯兩岸媒體記者青海行聯合採訪團走進果洛州藏醫院（中評社 李娜攝） 中評社果洛6月27日電（記者 李娜）6月25日，全國台聯兩岸媒體記者青海行聯合採訪團走進果洛州藏醫院，這裡是州內規模最大的綜合性藏醫醫院。兩岸記者了解藏醫文化的博大精深。



採訪團記者重點參觀了果洛州藏醫院中心藥房、名醫傳承室、名老藏醫專家臨床示教觀摩室、民族團結成果展覽室、果洛州藏醫院文化博覽館、制劑中心藏藥材儲備庫等。



兩岸媒體記者在果洛州藏醫院看到了經典藏藥的研發過程，以及在院長東傑和副院長桑德才讓的帶領下研發並取得國家食品藥品監督管理局批准文號的5種產品——雪山胃寶、腦神寶、肝泰康、清肺丹和補腎丹。據醫院負責人介紹，果洛州藏醫院於1993年成立了藏醫研究中心，在經典藏藥的研發、古籍文獻的整理和藏醫藥文化的建設等方面，開展了大量行之有效的科研工作，獲得州級以上榮譽獎項近200項。他們先後研發了367種藏醫藥制劑，研發的“雪域益腎膠囊”“雪域養顔膠囊”“雪域壯骨膠囊”“雪域纖美膠囊”等保健品，開創了國內藏藥配方制劑保健品的先河，填補了國內沒有藏藥保健品制劑的空白。



據了解，果洛州藏醫院是青海省最早成立的一所州級藏醫院，首任院長是著名藏醫卡洛。建院初期，果洛州藏醫院的年門診量不到千人次，房子是幾間土房。住院病區是患者在醫院周邊自行搭建的帳篷，因此得名“帳篷醫院”。39年來，在果洛州委、州政府和對口援建省市——上海市人民政府的大力支持下，從建院初期的帳篷醫院發展到現如今集藏醫醫療、科研、教育、文化和預防保健為一體的綜合性二級甲等藏醫醫院，醫院現設有高原性心臟病科、藥浴科、外治科、婦兒科、肝膽科等16個科室，其中高原性心臟病科列為省級重點專科、中藏醫名科，藥浴科列為州級重點專科。醫院先後榮獲全國民族醫醫院“創先爭優先進單位”“全國民族醫藥先進單位”“全國中醫藥系統創先爭優先進集體”“青海省名院”“全省文明單位”等諸多榮譽稱號。



此外，記者們還了解到院長東傑的事跡，從醫40年來，東傑院長始終不忘牧民群眾就醫難的問題，始終堅持開展義診義治、對口幫扶工作。每年制定詳細計劃，抽調義務人員親自參與，定期不定時開展“進牧區、進社區、進家庭”送醫、送藥、送技術、送知識、送溫暖、送健康活動。截至目前，已累計免費發放了價值90餘萬元的藏藥、西藥，診療病人9萬餘人次。