槓上柯P　蔡政府駁回港商投資雙子星案

柯文哲上午才向蔡英文喊話，要求加快雙子星案的審查，下午經濟部投審會馬上發布駁回此案。（中評社 資料照） 中評社台北6月26日電／“經濟部”投審會駁回高達新台幣600億元的台北雙子星投資案，投審會表示，因認定投資人與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受大陸政策影響，外國人投資條例第7條認定對“國家安全”有不利影響，本案予以駁回。



雙子星案攸關台北車站特定區發展，已拖延多年，無黨籍台北市長柯文哲26日早上受訪時才向蔡英文喊話，他就是專心市政才叫她趕快解決雙子星案，他已經在媒體上講這麼清楚了，還要去哪講？還要去官邸拜訪妳喔？“我現在就告訴妳，雙子星拖5個月了！”下午即傳出投審會駁回此案。



公告顯示，香港商南海發展有限公司及馬來西亞商馬頓有限公司等申請匯入新台幣10億元，投資設立台灣南海發展股份有限公司，考量本案“國內”被投資事業營運涉及台北車站特定專用區C1／D1土地開發案，為台北市西區門戶計劃建設，且附近捷運、高鐵、台鐵、汽車客運等大眾運輸滙聚，位處大台北地區重要交通樞紐，涉及“國家安全”議題。



投審會指出，基於以下三項因素，認定投資人與大陸市場淵源及關聯極深，易受大陸政策影響：一、投資人母公司百慕達商南海控股有限公司自行於財報揭露其大部分業務及員工均位於中國內地，附註說明依香港財務報告準則第8號“經營分部”之披露而言，南海集團應視中國內地為集團之註冊國家。



二、百慕達商南海控股有限公司之行政總裁為大陸籍，且其董事會下設之4個委員會中，負責營運及制定政策方向的執行委員會有過半成員是大陸籍，而負責檢討董事會架構、人數及組成暨委任行政總裁，向董事會提供推薦意見的提名委員會，5名成員也有2名是大陸籍，顯示大陸人高度參與百慕達商南海控股公司之營運、政策方向。



三、香港商南海發展有限公司之股票已全部質押予香港商中國數碼公司，而香港商中國數碼公司於截至108年5月31日，大陸人於董事會席次過半（4／7），已具控制力；另外，香港商中國數碼公司3席執行董事有2席為大陸籍，且董事會下設之審核、薪酬及提名委員會大陸人均占總成員之二分之一，顯示大陸人高度參與香港商中國數碼公司營運、財務、人事方針。