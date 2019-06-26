大法官被提名人謝銘洋：台灣是一個“國家”

大法官被提名人謝銘洋。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月26日電／“立法院”26日針大法官被提名人謝銘洋行使同意權審查，時代力量“立委”徐永明提問，是否接受高雄市長韓國瑜昨天所言的“一國兩區”說法，謝銘洋表示，無法接受，台灣本身也是一個“國家”。



中國國民黨2020初選政見會昨天登場，參選人韓國瑜說，“中華民國憲法”和兩岸人民關係條例很清楚，“中華民國”有兩個地區，一個自由地區、一個大陸地區，兩岸交流一定要正視“中華民國”存在的事實。



對於韓國瑜的說法，徐永明請謝銘洋說明，是否真為“一國兩區”、何謂兩區，以及有沒有辦法接受“一國兩區”、“憲法”中提到固有疆域等問題。



謝銘洋說，“中華民國”固有領域應該要參考“憲法”增修條文，現在的領域是以現有法律效力所及的範圍為限；不清楚他們的說法，前提是“一國”，他沒有辦法接受“一國兩區”，台灣本身自己也是一個“國家”，至於“國名”是叫“中華民國”，還是未來有可能透過人民共同決定去改變名稱，尊重人民的決定，“我們的法律效力不及於對岸，對岸的法律力也不及於我們”。



謝銘洋指出，固有疆域本身是高度不確定的法律概念，必須透過解釋來了解，“憲法”解釋也要與時俱進，非固守民國36年(1947年)所公布的固有疆域，那個固有疆域有包括外蒙古，那是原始的意義，但現在的意義就是及於台澎金馬。



徐永明也問，外界質疑“黨產會”、“促轉會”都是“違憲”機關，謝銘洋說，他不這樣認為。