陳淞山：雙城論壇是柯選2020機會之窗

陳淞山。（中評社 資料照） 中評社台北6月26日電／2019上海—台北雙城論壇即將在3日舉行，綠營出身的政治評論員、前陳水扁辦公室主任陳淞山今天在美麗島電子報發表評論表示，這是無黨籍台北市長柯文哲任內第三次登陸參加雙城論壇，也是他可能準備參選2020之前最重要的兩岸交流政治攻防關鍵點，不能出任何的政治差錯，更不能有不利於他參選2020的政治意外產生。



陳淞山分析，顯然，柯文哲相當清楚這次的雙城論壇活動，是他處在藍綠政治惡戰夾縫當中殺出重圍的“突破口”，也是他參選2020非常重要的“機會之窗”！



陳淞山表示，前鴻海集團董事長郭台銘不管在何種情況下以何種形式來參選，對柯文哲而言都是最大的威脅與挑戰！所以，對於目前最新情勢的發展來看，正處於被蔡英文與郭台銘雙重壓縮的客觀政治現實條件下，柯文哲參選2020的機會與贏得選舉的機率已經是逐漸在被弱化當中，最後會不會參選？或者考慮與蔡英文或郭台銘的可能結盟合作？應當會是同等重要的政治判斷與選擇。



陳淞山指出，其實，柯文哲的雙城論壇上海行，原本就是柯文哲證明自己與藍綠政治人物有所不同的政治思維與價值所在，更是柯文哲可能為什麼要參選“總統”的“政治正當性”重要的判斷基礎，這是柯文哲的政治必修學分，也是台灣面對中國大陸必須要克服解決的政治困境與難題。柯文哲的雙城論壇能夠四年不間斷而繼續舉辦，如今邁入了第十屆在上海舉行，柯文哲不論要不要參選“總統”都應該要參加，這才是作為一個台北市長不計毀譽與成敗都該勇於承擔的政治責任與義務，至於對其往後的政治仕途發展變化會有何影響？當然就繫諸於他的政治智慧、能耐與表現！



陳淞山說，總之，柯文哲的雙城論壇“旋轉門”究竟會轉到如何的方向與面向？不會只是兩岸城市交流的成敗與否，更不會只是柯文哲政治上個人好壞的發展變化而已，真正重要的是，在目前兩岸關係政治僵局難解未解之際，這扇“機會之窗”必須更有價值與意義的存在與發展，則才是兩岸人民不管情勢多麼的險峻或嚴峻還能夠看得到的一道“政治曙光”，一道和解與和平溝通往來的政治希望！