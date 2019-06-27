江東：兩岸舞蹈交流呈走向縱深態勢

中評社北京6月26日電（記者 張爽後續報道）中國藝術研究院舞蹈研究所所長江東在第七屆“兩岸文教發展論壇”上發表觀點稱，兩岸舞蹈界的互動近年來呈現出走向縱深的態勢，通過絡繹不絕的互動，兩岸的舞蹈交流促進了彼此的了解，增強了互信，兩岸舞蹈界用對同一專業的熱愛和珍視拉近了彼此的關係，形成了彼此共同成長的理想局面。



江東認為，大陸和台灣均有著各自成熟而飽滿的舞蹈藝術生態，從舞蹈的創作到表演到教育到理論，各個環節都有彼此可以相互對話的切身經驗及其資本，也都呈現出了不懈探索而充滿生機的發展特質。改革開放以來，大陸和台灣的舞蹈交流不斷興旺發展，兩岸的舞者通過各種渠道相互學習和溝通，從而促進了兩岸舞蹈界的共同進步。無疑，兩岸的舞蹈藝術是按照各自的發展道路成長起來的，因此在交流中很重要的一個特點便是互補。大陸豐厚的舞蹈資源和台灣與國際接軌的藝術理念，讓彼此的藝術風格及其走勢十分鮮明，可謂各有千秋；大陸雄厚的官方投入和人材儲備，台灣成熟的個體探尋和國際影響力，都讓兩岸的舞蹈藝術釋放出了巨大的能量，在各自的社會環境中扮演著不可或缺的角色，持續地彰顯著中國舞人的藝術智慧，傳遞著富有中華底韵的舞蹈藝術之美。



江東表示，在彼此的交流上，兩岸的互動近年來呈現出走向縱深的態勢。除了像林懷民率領的“雲門舞集”始終是大陸演出市場的寵兒之外，其他許多團體的持續到訪，讓大陸民眾對於台灣舞者的藝術世界有了更為直接和深入的了解。劉鳳學的新古典舞團、陳美娥的漢唐樂府等，都把台灣舞蹈家對於中華傳統舞蹈韵律的珍重和挖掘呈現在大陸業界面前，讓同行們充分感悟到了台灣舞者對於中華傳統的真摯情懷。游好彥在退休之後把教學的重心放在了大陸，他輾轉各地高校，為大陸舞蹈學子的成長灑下了殷殷的汗水。新一代台灣舞者群體的不斷湧現，也讓大陸舞界欣喜地注意到台灣舞業不斷有新枝發芽的繁茂景象。兩岸舞蹈學子的相互訪學，也形成了一定的氣候。眼下，赴台就讀的各層級舞蹈學生的數量在不斷增加，而大陸舞蹈高校也時常可以看到台灣學子的身影。



江東指出，通過這些絡繹不絕的互動，兩岸的舞蹈交流促進了彼此的了解，增強了互信，大家用對同一專業的熱愛和珍視拉近了彼此的關係，形成了彼此共同成長的理想局面。兩岸舞蹈學者的互動有增無減，在由北京舞蹈學院主辦了為期十年之久的“舞動無界”交流活動中，北京、倫敦和台北三地的舞人每年定期相聚，共同探討舞事，成果突出。於不久前在北京的中國藝術研究院舉辦的“林懷民藝術研討會”也不啻是一個鮮活的例子，顯示出大陸舞蹈界對於台灣舞蹈發展的熱切關注和重視。



江東認為，可以說，過去這些年來兩岸舞蹈界出現的這種彼此交流的良好勢頭與日俱增，兩岸舞人在用各自的努力共同開掘著舞蹈藝術這一方園地，用自己的心血為社會創造美。兩岸是同宗同源的，相信相同的心智一定會澆灌出更加艶麗的中華舞蹈藝術之花。

