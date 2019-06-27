新時代的中國開放觀發展觀和全球觀

開放和自由貿易是促進全球經濟增長的主要動力，封閉與保護主義則是導致全球經濟動蕩甚至衰退的根本因素。 中評社北京6月27日電／當前，面對世界百年未有之大變局，中國堅持以構建人類命運共同體；為價值追求，以維護經濟全球化為重要使命，以推進“一帶一路”為主要載體，以深化自身改革開放為基礎，由此形成新型開放大國的開放觀、發展觀和全球觀。



作為新型大國的開放觀



經濟參考報發表中國<海南>改革發展研究院院長遲福林文章稱，開放和自由貿易是促進全球經濟增長的主要動力，封閉與保護主義則是導致全球經濟動蕩甚至衰退的根本因素。作為新型開放大國，中國堅持以不斷擴大自身開放帶動全球開放，努力實現中國與世界的融合發展。



開放的大門會越開越大。例如，全國範圍內的外商投資清單，近期將在2018年版48條限制性措施的基礎上進一步明顯減少。中國政府決定，2020年取消商用車外資股比限制；2021年取消金融領域所有外資股比限制。



從貨物貿易為主逐步向服務貿易為重點的開放轉型。適應全球服務貿易快速發展的一大趨勢，中國出台一系列服務貿易的開放舉措，加快服務業市場開放。近兩年中國服務貿易進出口，對全球服務貿易增長貢獻率達到25%。由此，不僅適應國內居民日益增長的服務型消費需求，而且為促進全球經濟增長做出重要貢獻。



從一般的市場開放向制度性結構性開放的深化。2018年，中國的營商環境全球排名由2017年的78位上升到第46位。中國還將進一步放寬以服務業為重點的市場准入，推動國內相關制度調整與變革，形成制度性結構性開放的新格局。



以共擔全球責任應對逆全球化挑戰。“己欲立而立人，己欲達而達人”。各國發展離不開經濟全球化，沒有哪個國家能夠脫離全球化而獨立發展，離開全球化的“本國優先”，往往南轅北轍。各國應密切協調和配合，維護以聯合國為核心的國際體系，促進多邊主義和自由貿易發展。作為新型開放大國，通過更高水平的開放使全球分享中國經濟轉型改革的發展成果。例如，2020年1月1日將實施的中國《外商投資法》明確規定，外商投資企業同等適用國家各項支持政策、平等參與標準化制定和政府採購活動，加大改革力度，努力為投資者營造更加穩定、公平、透明、可預期的投資環境。



作為新型大國的發展觀



文章表示，中國作為新型開放大國，堅持深化市場化改革的方向不動搖，堅持全球配置資源的方向不動搖，堅持開放包容共享的發展方向不動搖，通過“做好自己的事”成為世界經濟增長的主要穩定器和動力源。



融合發展觀。經濟發展，高度依賴市場在資源配置中的決定性作用，高度依賴市場的不斷擴大和資源配置效率的不斷提升。新型開放大國的發展，是建立在國內國際市場深度融合上的發展。例如，根據年平均匯價計算，2018年中國社會消費品零售總額達到5.76萬億美元，人均消費支出達到3000美元。2017年中國吸收外資居全球第二位，對外投資存量居全球第二名，越來越多的發展中國家把吸引中國投資作為推進本國發展的重要助力。

