長三角發展須緊扣“一體化”和“高質量”兩個關鍵

中評社北京6月27日電／自去年11月長三角一體化發展上升為國家戰略以來，其建設步伐明顯加快。長三角區域合作辦公室成立，長三角主要領導人峰會召開，長三角一體化發展示範區成型，各項工作正在緊鑼密鼓、有條不紊地展開。以今年5月中央通過《長三角一體化發展規劃綱要》(以下簡稱《規劃綱要》)為標誌，長三角發展將進入一個新的發展階段。



經濟參考報發表民生銀行研究院宏觀經濟研究中心副主任王靜文文章表示，《規劃綱要》提出，長三角一體化發展具有極大的區域帶動和示範作用，要緊扣“一體化”和“高質量”兩個關鍵，帶動整個長江經濟帶和華東地區發展，形成高質量發展的區域集群。實際上，作為中國經濟增長最重要的引擎之一、最具發展潛力的板塊之一和國際公認的六大世界級城市群之一，長三角在高質量一體化方面具有得天獨厚的優勢。



第一，經濟實力雄厚。長三角以占全國1/6的人口、2.2%的國土面積，創造了接近1/4的經濟總量，淨出口總額、外商直接投資、對外投資分別占全國的37%、62%、29%；第二，發展較為均衡。截至2018年，上海、江蘇、浙江、安徽人均GDP分別為13.5萬元、11.7萬元、9.8萬元和4.7萬元，城鎮化率分別為88.1%、69.6%、68.9%和54.7%；第三，科技創新資源富集。區域集中了全國1/4的雙一流高校、國家重點實驗室、國家工程研究中心，以及全國1/3的研發經費支出和有效的發明專利。在科技部發布的綜合科技創新水平指數排名中，上海、江蘇、浙江在全國各省市中分別排名第一、第五和第六位，安徽位居第十一位。



今年6月初召開的推動長三角一體化發展領導小組會議提出，要充分發揮長三角優勢，緊扣“一體化”和“高質量”兩個關鍵，從堅持高水平開放、追求高質量創新、強化高效協同以及強化組織協調四個方面實現長三角地區一體化高質量發展，建設最具影響力和帶動力的強勁活躍增長極。



文章分析，一體化方面，一批一體化改革措施已經在發展示範區率先落地。這一示範區覆蓋了滬蘇浙交界區域的上海青浦、浙江嘉善、江蘇吳江三地，重點改革措施包括規劃、土地、投資管理、要素流動、財稅分享、公共服務政策、生態管控、公共信用等。長三角力圖通過示範區建設，努力打造新時代全面深化改革開放的樣板間、貫徹新發展理念的新標杆、一體化體制機制的試驗田、引領長三角更高質量一體化發展的新引擎。



高質量發展方面，創新、協調、開放、共享、綠色的新發展理念在此間得到了踐行。以創新發展為例，近日在安徽蕪湖閉幕的長三角G60科創走廊聯席會議，啟動了一批科創和產業合作平台，簽署了一批重大合作項目，已經初步結出了碩果。實際上，長三角可將上海在金融和國際化方面的領先經驗、江蘇製造業的雄厚基礎、浙江互聯網技術蓬勃發展的優勢以及安徽數量龐大的創業創新群體在內的資源進行整合，強化聚合協同效應，提升分工合作效能，推進優勢互補、錯位布局，最終實現高質量發展。



需要指出的是，相比於京津冀強調的“協同發展”，粵港澳大灣區突出的“創新驅動”，長三角是唯一一個明確提出一體化發展目標的國家戰略。如何緊扣“一體化”和“高質量”兩個關鍵，盡快形成可實施有成效、可複制可推廣的先進經驗，進而形成可以影響全國的新型區域發展協調機制，將是擺在長三角三省一市面前的重要課題。

