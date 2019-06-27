張永軍：財政政策作用亟待放大

中評社北京6月27日電／6月中旬，財政部公布今年1―5月財政收支情況。



數據顯示，1―5月累計，全國一般公共預算收入達到89919億元，同比增長僅為3.8%。其中，由於減稅降費政策持續發力，稅收收入增速回落明顯。今年前5個月，稅收收入累計增長2.2%，遠低於去年同期增速；但非稅收入11426億元，同比增長16.1%。



儘管財政收入增速處於低位，但財政支出力度有增無減。1―5月，全國一般公共預算支出同比增長12.5%，遠高於財政收入增速3.8%，執行進度比去年同期加快。支出同比增速最高的三項分別是交通運輸、科學技術、節能環保，均超過29%。



從公開數據來看，財政政策加力提效仍在路上。回顧過去半年，積極的財政政策實施效果如何？進入下半年，財政政策又將如何進一步擔起解決中國經濟結構性問題的重擔？時代周報記者採訪了中國國際經濟交流中心副總經濟師張永軍。



財政前移避免突擊花錢



Q：1―5月的財政數據反映出稅收增速下滑幅度明顯，但非稅收入增長非常快。為何會出現這樣的現象？



A：財政收入增速下滑，一方面說明減稅降費政策已經充分發揮作用；另一方面也反映經濟下行壓力較大。在國家如此大力度的減稅降費政策下，稅收收入增速的下滑是必然結果。



關於非稅收入的快速上漲，應該一分為二來看。從財政部公布的數據看，非稅收入的上升主要來自企業增加利潤上交和服務資金，這可以看成是在減稅降費過程中，政府積極應對減稅降費帶來的財政收支平衡壓力、主動挖潛，做好非稅收入收繳工作的結果。



另一方面，非稅收入的迅速上漲，是因為它去年的基數相對較低，因此其上升幅度顯得尤為之大。去年1―5月的非稅收入是9840億元，與前年同期相比下降9.5%，且去年全年的非稅收入一直處於下降狀態—即使今年的非稅收入只是恢復到前年的水平，增速也有可能達到兩位數。



兩相比較，1―5月財政總收入近9萬億元，稅收收入近8萬億元，非稅收入僅略多於1萬億元，兩者之間的比例，決定了非稅收入的上漲很難完全彌補由減稅降費帶來的財政收入增速的下降。



Q：單從5月財政收支來看，全國一般公共預算收入同比下降2.06%，全國一般公共預算支出同比增長2.08%，比1―4月累計同比增速大幅回落13.12個百分點。財政前移意味著後續發力空間受到一定限制。這個難題要靠什麼來解決？



A：近幾年中央一直強調加快財政資金的撥付進度，因為前些年常常出現撥付資金在上半年撥付得慢，但下半年卻出現集中撥付的情況。對於很多的地方政府和企業來說，完成財政預算的壓力的確存在，如果資金撥付較多集中在下半年，又要在年底前全部花完，“突擊花錢”這種低效的財政支出是無可避免的。



財政支出前移，能夠讓資金按照之前的預算按期進行撥付，對地方政府和企業來說，也能有更充裕的時間進行安排，使用效率能夠進一步提高。



從今年來看，財政前移，的確有可能會對下半年的財政帶來一定的壓力，但我相信這種壓力是中國財政體系能夠承受的。在今年準備財政預算的時候，已經明確提出今年的稅收收入增速會有所下降，為了應對這樣的情況，財政政策中也有關於挖掘收入增長、增加國有企業利潤上交以及盤活存量的財政資金等多種方法。下半年的財政收入開拓，將圍繞這些路徑進行。



Q：具體來說，下半年財政收入，會從哪些具體收入得以改善？



A：由於作為最大稅種的增值稅下調幅度明顯，稅收收入減少在下半年仍會持續，甚至不排除個別月份稅收收入同比出現下降，但在進出口以及國內消費稅方面可能會有所改善。



在出口退稅上，1―5月的出口退稅額為6161億元，同比增長10.8%，這個增速可能會在下半年有所下降。作為財政收入的減項，出口退稅額的下降能夠明顯減輕財政壓力。



在進口關稅和消費稅上，下半年也存在明顯的改善空間。從目前海關公布的數據來看，1―5月份僅有4月的進口數據是增長的，其餘幾個月均有不同程度的下降。隨著包括個人所得稅等在內多項減稅降費措施效果逐漸顯現，由進口額增加而來的消費稅和關稅也會有上升的空間。



土地出讓回暖將延續全年



Q：細看財政收入分類項，1―5月政府土地出讓收入回升。這一態勢是否會延續到全年？



A：從去年下半年到現在，土地出讓市場出現明顯的回暖跡象，相應的土地出讓收入也出現明顯回升。開發商要拿地的主要原因來自兩個方面，一方面是資金面的相對寬鬆，另一方面是對於未來房價的預期較高。



從現在資金流入房地產行業的情況以及二三線城市房價的上漲趨勢而言，這兩個條件都能基本滿足，因此土地出讓收入上升情有可原，回暖的趨勢可能會一直延續到下半年。



但值得注意的是，在國家“房住不炒”的大背景下，再出現過去土地出讓資金“翻幾番”的可能性不大，更多會是在一個穩定區間內進行調整。

