中評社北京6月27日電／看上去，美元頭頂的“王者之冠”正在搖晃。在6月美聯儲議息會議釋放更趨“鴿”派信號之後，美元慘遭拋售。美元對歐元和日元匯率分別下滑至1.13美元和107.65日元，為一年多來最低點。事實上，本月以來，除了澳元之外，美元對其他所有G10集團(巴黎俱樂部)貨幣均下跌。美元指數6月以來的跌幅已經達到1.3%，創下2018年1月以來最大月度跌幅，上周五甚至還跌破200日均線。



美元作為避險貨幣的吸引力似乎也在一定程度上輸給了黃金。自美聯儲會議以來，黃金價格已攀升至每盎司1406美元，為2013年8月以來的最高水平。荷蘭國際集團駐倫敦全球策略主管克里斯•特納認為，黃金突破每盎司1400美元是“一個很好的指標，表明市場認為美元正在形成更廣泛的熊市趨勢”。



美元吸引力正在減弱



美元的吸引力正在減弱嗎？自從美聯儲開啟本輪加息周期以來，美元大幅攀升以及王者歸來的強勢，一直是國際外匯市場的獨特“風景線”之一。通常來說，美元一直是全球收益率較高的主要貨幣之一。在經過2018年的美聯儲四度加息之後，美國利率的不斷攀升，曾一度促使投資者拋售歐元和日元，買入美元。但來自於美國總統特朗普的貿易保護主義威脅，以及美聯儲6月例會上的“鴿”派措辭，都對美元帶來了下行壓力。



市場預計，美聯儲或將在今年降息兩到三次。花旗經濟學家認為，美聯儲在7月降息50個基點現在看來是“不可避免的”。背後的原因在於美聯儲更趨溫和以及特朗普在貿易保護主義上帶來的壓力，這些都是導致美元走軟的因素。阿穆迪先鋒資產管理公司分析師帕雷什•厄帕德哈亞則認為，隨著美聯儲採取更溫和的貨幣政策，美國國債收益率將大幅下跌，美元可能會陷入溫和的熊市。洲際交易所的美元指數可能會從當前水平下跌5%至10%，因為美國的短期利率將更接近世界其他地區的利率。



雙線資本首席執行長傑弗裡•岡拉克表示，美元指數跌至200日均線下方標誌著一個“關鍵時刻”的到來。上周10年期美國國債收益率跌至1.97%，為2016年以來的最低水平，而市場預期美聯儲將在7月份的會議上降息逾25個基點。傑弗裡•岡拉克表示，很難想象未來幾個月全球其他央行的寬鬆程度會超過美聯儲，因為各國的負利率的“彈藥”已經用完了，而美聯儲由於之前的多次加息，因此有一個不錯的緩衝地帶。這標誌著美元熊市的開始。

