改革開放是中國的最大底氣

中評社北京6月27日電／“科創板”揚帆起航，“滬倫通”正式啟動，新一輪３０００億元規模的降費舉措即將落地，新版外商投資准入負面清單呼之欲出……面對風雲變幻的國際形勢，中國深化改革、擴大開放的步伐堅定而從容。一些外國人士來到中國走一走、看一看，也不禁感慨：中國“是一個善於變革的國家”。應對風險挑戰，改革開放是中國的堅定選擇，也是我們迎難克艱的最大底氣。



中國為什麼能？讀懂了改革開放的中國決心與行動，就找到了當代中國無懼風雨、砥礪前行的核心密碼。



當美方挑起經貿摩擦，一些人宣揚“大量美企正在撤離中國”，事實卻是，中國持續優化營商環境、放寬市場准入，中國依然是全球最具吸引力的投資目的地。今年１至５月份，中國實際使用外資３６９０.６億元，同比增長６.８%。《美國企業在中國白皮書》顯示，高達９８%的受訪美國企業表示會繼續開拓中國市場。



美國一些人一再炒作“中國經濟並不好”，事實卻是，“放管服”改革、減稅降費、跨境貿易便利化等一系列改革開放舉措，為中國經濟發展催生新動力、激發新活力。今年前５個月，我國規模以上工業增加值同比增長６.０%，新登記個體工商戶戶數同比增長２０%以上，社會消費品零售總額同比增長８.１%，貨物貿易進出口總值同比增長４.１%。世界銀行認為：“全球不穩定不確定因素增多形勢下，中國經濟增長仍保持韌性。”在事實面前，一些人唱衰中國的論調不攻自破。



正所謂“發展出題目，改革做文章”。應對中美經貿摩擦一年多來的實踐再次告訴我們，越是形勢複雜，越要有辦好自己事情的定力和耐心，越要堅持深化改革、擴大開放。面對經濟社會發展中的深層次問題，面對國際上單邊主義、保護主義不斷抬頭，唯有深化改革開放，破除體制機制障礙，厚植發展根基，才能讓創新驅動的引擎更加強勁，讓全社會的創造活力更加澎湃，讓合作共贏的空間更加廣闊。以改革開放破難題、解新題，為高質量發展固元氣、強底氣，才能不斷增強經濟發展內生動力，增強應對挑戰、抵禦風險能力。從這個意義上說，改革開放既是關鍵一招，也是制勝一招。



變革創新是推動人類社會向前發展的根本動力。今天，中國通過深化改革破解問題和矛盾，歡迎各國搭乘中國發展“順風車”，無不彰顯順勢而為的大智慧、攻堅克難的大擔當、海納百川的大胸懷。而美國一些人卻不願正視自身發展存在的頑瘴痼疾，動輒把責任轉嫁給別人、把問題歸咎於他人，一再設置壁壘、築起“高墻”，大開歷史倒車。以時代潮流為鏡，孰是孰非，一目了然。



惟改革者進，惟創新者強，惟改革創新者勝。當改革開放強力驅動中國經濟巨輪破浪前行的時候，美國一些學者正在憂心美國政府的錯誤政策會導致美經濟衰退。誰排斥變革，誰拒絕創新，誰封閉僵化，誰就會落後於時代，誰就會被歷史淘汰——在人類發展史上，這個樸素的道理始終顛撲不破，具有恒久的警示意義。



今日之中國，不僅是中國之中國，也是世界之中國。儘管前行路上少不了風雨坎坷，但中國改革的腳步不會停頓，中國開放的大門只會越開越大，這是中國發展最為寶貴的“確定性”。面向未來，一個堅定不移深化改革、擴大開放的中國，將同世界形成更加良性的互動，帶來更加進步和繁榮的中國和世界。



來源：新華每日電訊 作者：新華社評論員

