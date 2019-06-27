發揮好併購重組服務實體經濟功能

中評社北京6月27日電／日前，中國證監會宣布擬修改《上市公司重大資產重組管理辦法》，並向社會公開徵求意見。其中，最為重磅的修訂內容就是支持符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市，市場將此解讀為創業板借殼上市解禁。



不僅如此，該徵求意見稿還提到取消“淨利潤”指標、縮短“累計首次原則”的計算期間、恢復重組上市配套融資等舉措放寬併購重組限制，等等。



可以說，調整優化併購重組制度，是資本市場服務實體經濟的必然要求，對進一步完善符合中國國情的資本市場多元化退出渠道和出清方式、提高上市公司質量並激發市場活力具有重要意義。



隨著供給側結構性改革深入推進、上市公司存量改革的推進及設立科創板並試點註冊制，市場需求和環境出現了新的變化。併購重組作為資本市場的工具之一，應辯證地認識，甚至重新審視其市場功能。在市場化和法制化的基礎上，優化重組上市制度體系，特別是允許戰略新興行業及高新企業通過重組上市方式進入創業板，能夠提升資本市場韌性和活力。



通過優化併購重組制度，破除重組上市障礙，降低制度交易成本，能夠為資本市場“堰塞湖”提供有效的退出機制，並以常態化併購重組為優質資產打開上市通道，為上市公司提質增效注入“新鮮血液”，也能讓殼資源的炒作之風在供求調整中逐漸冷卻。



當前，我國正處在深化供給側結構性改革和推動經濟高質量發展的關鍵時期，資本市場作為經濟發展動能的轉換器，優化調整制度和規則能夠進一步服務好實體經濟。支持符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市是創業板深化改革邁出的重要一步，將有利於更好地發揮資本市場重要功能，有效釋放微觀主體活力，推動產業結構升級，助力經濟轉型升級和高質量發展。



此次重組政策修訂，與創業板服務高新科技型、創業型企業的板塊定位高度吻合，有助於充分發揮資本市場的戰略支撐作用，也是供給側結構性改革和高質量發展時期資本市場所承擔的重要歷史使命。



來源:經濟日報 作者：盤和林（中國財政科學研究院應用經濟學博士後）

