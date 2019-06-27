“一帶一路”為全球減貧貢獻力量和智慧

中評社北京6月27日電／近年來，世界銀行集團的研究人員曾多次發文，對“一帶一路”倡議對沿線貿易和經濟改善所作出的貢獻給予高度肯定。世行本月18日最新發布的研究報告顯示，“一帶一路”倡議全面實施可使760萬人擺脫極端貧困，使3200萬人擺脫中度貧困，並且使全球收入增加2.9%。



中國網發表國際關係學者王冰文章分析， “一帶一路”倡議促進減貧和發展的效果源於以下幾個因素的共同推動。



一是投資和援助雙輪驅動。



對於“一帶一路”沿線大量的發展中國家，中方的援助和投資總體上互為補充，相互促進。以官方發展援助（ODA）為代表的援助資金，主要解決貧困人口的溫飽和基本生活保障問題，但難以形成可持續的減貧和發展效應。投資彌補了“一帶一路”國家的資金缺口，利用市場對資源的優化和配置作用，使目的國成為生產價值鏈的一部分，通過創造就業機會、提高勞動力素質和增加收入實現可持續減貧。援助和投資兩者缺一不可。



據統計，2005-2014年間，中國向發展中國家的援助和投資資金年均增長27.1%。而且出現了以援助引領，向投資過渡的趨勢。此外，隨著資金到位，“造血式”扶貧、“開發式”扶貧等一系列中國減貧經驗也逐漸成為沿線國家效仿的對象。



二是基礎設施建設優先，能力建設跟進。



“要致富，先修路”，這是中國人在扶貧開發過程中總結出的寶貴經驗。基礎設施是經濟社會發展的基礎，屬於最典型的發展公共產品。2008年以前，基礎設施類援助佔中國對“一帶一路”援助的比重約為23.7%，之後上升至30.8%，在所有援助類型中占比最高。



“一帶一路”倡議也關注當地人口的能力建設。在“一帶一路”的樣板工程“亞吉鐵路”項目上，中方不僅負責援建，而且還為當地培訓了大量包括列車司機在內的運維人員和乘務員。基礎設施建設不僅改善了所在國的營商環境，增加了就業機會，為招商引資奠定了基礎。



更重要的是，包括設施聯通在內的互聯互通使沿線國家融入全球產業鏈和價值鏈，為進一步釋放其發展潛力創造機會。



三是國企勇擔先鋒，重義輕利。



由於通信、水利、電力、交通等互聯互通項目建設周期長、難度大、回報慢，私人資本參與度往往較低，因而國家力量成為中國在“一帶一路”投資和開發的最重要力量。

