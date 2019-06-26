日本8家電力巨頭去核電股東提案被否決

中評社香港6月26日電／東京電力控股、中部電力等擁有核電站的日本8家電力巨頭26日一齊召開了股東大會。股東提案要求實現去核電等，但因多數反對被否決。經營方強調了重啟的必要性。



共同社消息，事先提出的股東提案在8家公司中合計44個。除反對重啟核電站外，比較醒目的還包括要求停止對專門從事核電業務的電力批發企業日本原子能發電公司（東京）提供經營支援等。



關西電力公司21日召開股東大會，要求去核電等的21個股東提案悉數被否決。



由於福島核事故，國民對全國核電站的不安升溫。僅有5個核電站的9個機組達到了吸取事故教訓的新安全標準後已經重啟。



東電將柏崎刈羽核電站（新潟縣）的重啟視為經營重組的核心，然而獲得當地地方政府的同意尚無眉目。社長小早川智明在股東大會上表示“將開展為地區作貢獻的活動，致力於研究疏散援助措施”，表達了重啟的意願。



中部電力社長勝野哲認為原子能規制委員會對停運中的濱岡核電站（靜岡縣御前崎市）的審查已進入最後階段，強調“為了能夠穩定地持續運轉，正在接受審查，希望大家理解”。



九州電力公司川內核電站1號機組（鹿兒島縣薩摩川內市）的反恐對策設施“特定重大事故等處理設施”（特重設施）來不及在明年3月的設置期限前完工，不得不停運已成定局。股東提案要求解除社長池邊和弘的董事職務，但池邊反駁稱“包括提高核電站安全性的舉措在內，正在誠摯面對各種經營課題”等。