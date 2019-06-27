高家俊：藍兩岸主張不明確　如何應對民進黨

新黨全委會委員高家俊。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南6月27日電（記者 趙家麟）新黨全委會委員、台灣海洋水利工程學者高家俊26日接受中評社訪問表示，中國國民黨2020初選政見會的兩岸議題，除台大政治學系教授、孫文學校總校長張亞中有比較中肯論述，未見其他參選人提出“國家統一”目標的理性主張，如何面對民進黨的“仇中”策略。



高家俊是德國漢諾威大學博士，台灣近海水文觀測系統的主要建構者。歷任台灣成功大學水利系系主任、“國科會”工程科技推展中心主任、APEC／MRC／SAKE共同主持人、中德學術交流協會秘書長、大連理工大學客座教授、河海大學客座教授等。高家俊已自成大退休，目前仍任成大水利系兼任教授、近海水文中心顧問。



國民黨25日在高雄舉行的首場2020初選政見會，5位參選人對“九二共識”看法不一；除前台北縣長周錫瑋表達“反送中”，其他四人都表示反對“一國兩制”。



高家俊表示，2020大選藍綠對決，關鍵就在攸關“國家”前途、台灣未來的兩岸政策。但在這場政見會中，除張亞中針對兩岸問題癥結有較中肯的論述外，未見其他參選人提出理性主張。可惜張亞中並非國民黨初選的主要競爭者。



高家俊認為，前高雄市長韓國瑜、鴻海前董事長郭台銘、前黨主席朱立倫等參選人反對“一國兩制”，說穿了，還是被民進黨牽著鼻子走。



他進一步指出，民進黨在台灣帶起的“反中”風潮，國民黨如果沒有提出理性的“國家”目標論述主張，卻以反對“一國兩制”帶過，那只是在民進黨的後面追著跑，國民黨在兩岸政策上要和民進黨對決，是不會有前途的。



高家俊說，反對“一國兩制”的人？要被追問難到是支持“一國一制”嗎？還是另有可行的替代方案？藍營參選人對於兩岸政策提出主張時，應冷靜思考是否背離了“國家統一”目標？如果不認清真正的“國家統一”目標，失去了自己的中心思想，在2020大選中，藍或綠誰勝、誰負，意義就不大了。



他指出，韓國瑜有一句話說得好“民進黨以‘恨’為出發點，以恐懼來讓台灣的腦袋像歷朝歷代的女人一樣裹小腳，把台灣人的大腦裹起來。”事實上，民進黨的策略就是“仇中”，就是以‘恨’為出發點。然而，台灣許多年輕一代聽得進韓的警語嗎？看得到民進黨操作“仇中”將台灣帶向危險的境地嗎？恐怕是不樂觀的。



他觀察，到目前為止，青年族群的選票主要仍流向綠、白陣營。國民黨若在兩岸政策上拿出不明確的“國家”目標主張， 2020大選在政黨操作民粹下，最後還是很可能讓民進黨的“仇中”策略得逞。