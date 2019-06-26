中方要求加國自主暫停簽發對華出口肉類證書

中評社北京6月26日電／2019年6月26日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



問：國際社會強烈批評美方近期對古巴採取的制裁措施，認為美加強對古巴的封鎖嚴重損害古巴經濟和人民利益。中方對此有何評論？



答：中國一貫反對一國在聯合國安理會框架之外依據自己的國內法對他國實施單邊制裁和所謂的“長臂管轄”。相互尊重、平等相待、和平共處、合作共贏才是國與國相處之道。美國對古巴的封鎖給古巴的經濟社會發展和人民生活帶來了巨大傷害，這一錯誤做法應該予以糾正。這不只是中國的立場，也是絕大多數聯合國會員國的立場。



美國和古巴作為隔海相望的鄰邦，理應與鄰為善，繼續推進關係正常化進程。中國呼籲美國按照《聯合國憲章》宗旨和原則以及國際法基本準則，盡早全面取消對古巴封鎖。這符合美古兩國和兩國人民的共同利益，有利於地區的穩定和發展，同時也是國際社會的普遍呼聲。



問：英國外交大臣昨天在國會發言，表示關注香港問題，並已向林鄭月娥行政長官表達關切，要求香港獨立調查暴力事件。英國同時宣布，不會向香港出口警用裝備，直到香港人權情況得到改善。中方對此有何回應？



答：1997年7月1日以後，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。英方近來頻頻就香港事務說三道四、橫加干涉，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。我們要求英方立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政。



問：中國駐加拿大使館發消息稱，中方將暫停進口加拿大肉類產品。有人覺得這個措施是針對孟晚舟案的對抗措施，中方對此如何評論？



答：近期，中方的海關部門在檢驗一批來自加拿大的輸華豬肉產品時，驗出萊克多巴胺的殘留，因此中方立即暫停了涉事企業的豬肉產品輸華，並要求加拿大方面進行調查。調查發現該批輸華豬肉隨附的官方獸醫衛生證書是偽造的，並發現共有188份偽造證書。這些偽造的肉類衛生證書通過加官方證書通報渠道發往中國的監管部門，反映出加方輸華肉類監管體系存在明顯的安全隱患。



中方已採取緊急預防性措施，要求加拿大政府於6月25日起自主暫停簽發對華出口肉類證書。



保障中國消費者安全，維護中國食品安全是中國政府的職責所在。中方有關部門完全是依法依規行事。我們希望加方高度重視此次假證書事件，盡快完成調查，並採取有效的整改措施，確保輸華食品的安全。



你剛才提到孟晚舟案，我們的立場非常清楚：我們要求加方認真對待中方的嚴正關切，立即釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國。



問：有報道稱，美方官員透露，中美雙方同意不加征新的關稅，但美方不會接受將取消現有關稅作為重啟經貿磋商的前提。中方對此有何評論，是否認為雙方會達成貿易協議？



答：關於中美經貿磋商，我們的立場非常明確。我們始終主張通過對話協商解決雙方的貿易摩擦。在這一過程中，要相互尊重、平等互利，照顧彼此的合理關切。美方對中方的上述立場非常清楚。打貿易戰、加征關稅損人害己，根本解決不了問題。



問：今天，逾千名民眾到相關國家駐港總領館前遊行，要求在G20大阪峰會上討論香港問題。有香港網民發起在外國媒體頭版登廣告的活動。請問中方對此持何立場，是不是不允許外國干預？



答：剛才我已經說過，香港事務純屬中國內政，我們堅決反對任何國家、組織和個人干預香港事務和中國內政。



關於G20討論香港問題，在周一舉行的中外媒體吹風會上，中方已經作出了回應。我願重申，G20是國際經濟合作論壇，主要討論經濟、貿易、金融等領域問題，重點是加強各國宏觀經濟政策協調，合作應對挑戰。G20不會討論香港問題，中方也絕不會同意G20討論香港問題。這完全是中國的內政。



問：韓國總統文在寅表示，美國與朝鮮正就舉行第三次最高領導人會晤進行磋商，中方對此有何評論？



答：前兩天我在記者會上說過，朝美雙方應保持對話接觸的勢頭。我們希望雙方能夠相向而行，通過對話互相釋放善意、解決彼此分歧。中方願同朝美及其他各方一道，推動朝鮮半島問題政治解決進程不斷向前推進並取得新進展。