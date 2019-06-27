陳茂波：港府將主動、全力提升香港國際形象　

香港特區政府財政司司長陳茂波昨日會見傳媒（中評社 張心怡攝） 中評社香港6月27日電（記者 張心怡）香港特區政府財政司司長陳茂波昨日（26日）出席金融學院成立典禮暨院士頒授儀式後會見傳媒。陳茂波表示，修例一事對香港國際形象有所打擊，特區政府在往後的工作中會主動、全力去提升香港的國際形象，更加緊密的聯繫國際社會，加強國際社會對香港國際金融中心地位的認識和了解。



陳茂波指出，香港是國際金融中心，一直以來，憑藉多項優勢，包括法治、制度、人才，還有背靠龐大的內地市場，吸引了很多跨國公司和內地企業來香港籌資、融資。香港的金融發展，在過去一段時間相當不錯。要鞏固和提升香港作為國際金融中心的地位，一個核心競爭力是人才，尤其是需要有國際視野、能夠對未來的發展，尤其是金融業裡跨行業的發展，能洞悉大勢的人才。



陳茂波說，在這個思考之下，二○一八／一九年度的《財政預算案》提出由金融管理局牽頭研究成立香港金融學院。金融學院在金融管理局和幾個監管機構以及行業的支持下成功成立，往後在香港的金融人才培訓方面，相信可以發揮很大的作用。



有媒體問及修例一事是否會影響香港國際形象及金融市場，對此陳茂波指出，這件事對香港的國際形象有所打擊，特區政府在往後的工作中會主動、全力去提升香港的國際形象，與國際社會作更加緊密的聯繫和推廣工作，以加強國際社會對我們國際金融中心這個地位的認識和了解。



陳茂波提到，金融管理局一直密切監察著金融市場情況，總體來說，未有很明顯的資金流出。最近港元有些轉強，當然亦有季節性因素，但整體來說，看不到有大規模資金外流的情況。



陳茂波強調，香港作為上市融資的平台，仍然是非常有競爭力的。香港去年修改了上市條例，容許創科公司同股不同權可以在香港上市，亦容許生物醫藥公司，在未有收入的情況下，如果滿足某些客觀條件，都可以在香港上市。在去年，有七間這類公司來港上市，首次上市集資籌得的資金達二千八百多億港元，再次在全球位列第一。



“香港的核心競爭優勢仍然存在，我們會在未來的日子裡，更多向外做推廣的工作，讓大家看見香港的優勢。在這方面，我們仍然是有信心的。”陳茂波說。

