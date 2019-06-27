中評現場：香港金融學院正式成立

香港金融學院在港正式成立（中評社 張心怡攝） 中評社香港6月27日電（記者 張心怡）香港金融學院昨日（26日）在港正式成立。成立典禮由香港特區政府財政司司長兼金融學院榮譽院長陳茂波、香港金融管理局總裁兼金融學院主席陳德霖主持。



據了解，香港金融學院的使命是成為一個培育金融領袖人才的匯聚點，以及推動貨幣金融研究，包括應用研究的知識庫。為積極培育金融領袖，金融學院會邀請金融機構、監管機構、專業服務及學術界等領域的高級管理層和優秀人才成為會員，制定及推行領袖發展計劃。金融學院會舉辦研討會、工作坊和小組討論，邀請來自世界各地的頂尖金融領袖擔任主講嘉賓，分享其真知灼見，並與會員互動交流。在研究工作方面，香港金融研究中心已成為金融學院轄下的主要組成部分，工作範疇除貨幣及金融經濟研究外，將會擴展至包括應用金融研究及前沿議題研究。



陳茂波在開幕式致辭中指出，去年《財政預算案》中宣布成立金融學院，‌‌‌‌如果香港要維持世界頂尖的國際金融‌‌中心的定位，該方面的工作非常重要。金融學院與其他金融措施巧妙配合、互相補足，能有效鞏固香港金融業的實力，為經濟創造新優勢，提升經濟競爭力，促進香港未來的發展。



陳德霖致歡迎辭時表示，一個金融中心能夠在眾多競爭對手之中脫穎而出成為國際金融中心，取決於其綜合競爭力，其中軟實力是重點，而金融服務業從業員的質素和專業水平更是軟實力的關鍵。成立金融學院，將有助香港提升其作為國際金融中心的軟實力。



國際貨幣基金組織總裁克里斯蒂娜·拉加德對金融學院的成立表示祝賀，她認為，透過培育革新及大局思維，金融學院將有助令香港的金融系統變得更大更強，為香港及亞太區內可持續及共融經濟發展作出重大貢獻。



金融學院成立典禮後，舉行學院首次院士頒授儀式，向十位對香港作出卓越貢獻的金融界傑出領袖頒授院士榮銜。該十位院士為：香港交易及結算所有限公司主席史美倫、保險業監管局主席鄭慕智、馮氏集團主席馮國經、香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授劉遵義、東亞銀行有限公司主席兼行政總裁李國寶、梁定邦博士、大學教育資助委員會主席唐家成、友邦保險控股有限公司非執行主席謝仕榮、香港上海滙豐銀行有限公司副主席兼行政總裁王冬勝、行政會議非官守議員任志剛。

