俄7月將向土耳其交付首批S-400

中評社香港6月26日電／俄羅斯國防出口公司總經理亞歷山大·米赫耶夫在"軍隊-2019"國際軍事技術論壇期間表示，將在2019年7月向土耳其交付首批S-400防空導彈系統。



衛星新聞消息，他說："目前正在修訂運輸問題。從生產角度看，俄土S-400供應合同將在最短時間內得以實施。"



土耳其此前表示不會放棄購買S-400防空導彈系統的計劃，並稱首批S-400定於7月份交貨。美國聲稱S-400系統與北約標準不兼容，並多次以制裁相威脅。美國還不止一次地聲稱，如果土耳其向俄方購買S-400，可能推遲或取消向土耳其出口F-35最新式戰鬥機的進程。土耳其是美國F-35型戰鬥機國際項目的參與國之一。土耳其也多次表示，俄S-400系統不會對美國F-35構成威脅。



《外交政策》（Foreign Policy）雜誌此前報道稱，美國代理國防部長帕特里克·沙納漢已經通知土耳其國防部長胡盧西·阿卡爾，在美國學習駕駛F-35的土耳其飛行員必須在7月31日前離境，並且美方將不再接收新學員。



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