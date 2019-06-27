第一槍！高雄國民黨副議長反韓挺郭

隸屬白派的高雄市議會副議長陸淑美26日開出“反韓挺郭”第一槍，成高雄藍軍第一人。（中評社 資料照） 中評社高雄6月27日電（記者 高易伸）中國國民黨黨內初選激戰，鴻海集團前董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜競爭白熱化。黨籍高雄副議長陸淑美表態“挺郭反韓”拋出震撼彈。陸接受中評社訪問指出，地方反對韓市長參選2020的聲浪很大，且韓對市民的承諾還沒進入狀況，若由郭台銘代表藍軍角逐大選，韓國瑜留守高雄，對“中華民國”、對國民黨、對高雄市民才是最有利的三贏。



隸屬高雄白派，親前立法院長王金平的陸淑美表示，她在高雄當了30多年藍軍民意代表，過去黨中央關愛眼光鮮少放在高雄，如今好不容易才成為高雄“執政黨”的議員，如今會直言力挺郭台銘而非韓國瑜，是經過鄉親近期的不斷反映與深思熟慮的。



陸淑美說，大岡山地區的里長、選民、中小企業主等都向她反應韓國瑜才剛當選高雄市長，怎麼馬上又跑去參選“總統”？這樣正當性會被質疑，這問題相信韓市長自己也清楚。此外，很多期盼高雄改變的鄉親們，都憂慮如果韓真當選2020，高雄市長勢必面臨補選，目前大家都看好民進黨陳其邁回鍋參選，但這不是89萬票支持韓國瑜的選民當初所希望的。如果韓國瑜走，換民進黨回來執政，高雄是不是又會回到以前那樣的氛圍？



陸淑美說，她是高雄藍軍第一個跳出來“挺郭反韓”的國民黨籍議員，但不會是最後一個。因為跟她有類似想法的國民黨高雄市議員還不在少數。期盼韓能留守高雄，努力實踐當初對市民的承諾，讓國際觀、商場經驗豐富的郭台銘來力拼2020，這對“中華民國”、對國民黨、對高雄市民應當是最好選擇。



中評社問，陸淑美表態挺郭，未來有哪些作法？



陸淑美說，只要郭台銘有時間，她準備協助郭跟高雄在地鄉親見面座談，讓基層百姓聽到郭台銘對台灣未來的願景。依郭的國際觀、經濟觀等，應是目前國民黨參與初選的眾人中最優秀的。雖然25日的政見發表會上郭的演說比較生硬，但他也承認自己是“政治菜鳥”，看他的想法、以及想要闡述政策與態度非常誠懇，這是會打動人的。



去年地方選舉在“韓流”帶動下，讓國民黨選情回春，更在全台一舉拿下15個執政縣市，高雄藍軍也在韓流效應下一舉拿下議會過半席次。韓國瑜變成為網友心中“一人救全黨”的英雄！只是隨著韓爭取2020等意願下，當初各方助力也似乎無法加乘，尤其在郭台銘出現後，讓藍營內部出現了難以抉擇的窘境。



如今國民黨高雄市議會副議長陸淑美公開表態力挺郭台銘爭取2020，勢必對韓在高雄的選情產生骨牌效應，接下來還會不會有白派的逆襲、或郭王的結盟等，耐人尋味。