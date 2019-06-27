高家俊：新黨推人選2020是為宣揚理念

新黨全委會委員高家俊。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南6月27日電（記者 趙家麟）新黨將推出2020大選參選人。新黨全委會委員高家俊26日接受中評社訪問表示，主要意義在於大選的過程中能向廣大的選民闡述新黨對“國家統一”目標、對“一國兩制”等重要政策理念的主張。



新黨主席郁慕明近日媒體受訪及臉書已宣布，將推出2020人選，就在7月1日公布人選與政見。據了解，人選應是43歲的前新黨秘書長，有財經專業（台大管理學院商學碩士）、歷任財經節目主持人的楊世光。



高家俊表示，相對於國民黨、民進黨，新黨只是小黨，位處政黨政治的邊緣，黨小言輕，政黨的主張平日很難受到重視。但他以國民黨的首場2020初選政見會為例，台大政治學系教授、孫文學校總校長張亞中雖非主要競爭者，但在政見會上闡述的政策理念仍能吸引部分選民關注。新黨投入2020大選，就是希望達到政策理念宣傳目的。有機會把“國家統一”目標、對“一國兩制”的看法等，向全體民眾說清楚、講明白。



但高家俊說，依據選舉罷免法規定，政黨要推大選候選人，必須要在最近一次大選或“立委”選舉中得票率達到5%以上，新黨並未達到這個門檻，依規定要進行連署。



他認為，新黨雖是小黨，對“國家”目標有一致看法，希望選民認清楚兩岸關係、台灣處境，推2020人選為政策理念做宣，雖不一定成功，但還是要盡力而為。



2020大選將於明年1月11日舉辦，根據“中選會”公告時程，獨立參選人在今年9月13至17日可到“中選會”申請為“總統”、“副總統”被連署人，並於11月2日前取得足額連署書件。



連署人數門檻，則須達最近一次“立委”選舉總人數的1.5%。根據“中選會”資料，2016年“立委”選舉全台選舉人數為1869萬2217人，以1.5%計算，被連署人至少須獲28萬多人連署，才能取得參選“總統”、“副總統”的資格。若無黨籍台北市長柯文哲參選2020，也適用同一標準。