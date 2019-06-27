李建榮：藍初選勝出者應整合五人兩岸政策

李建榮。(中評社 資料照) 中評社台北6月27日電／民進黨內擾攘3個月的黨內初選，在民調底定後，落敗的賴清德展現風度，即使民調專家洪永泰、游盈隆乃至陳水扁都對此一民調結果大肆批評，甚至指稱是“我國”民調史上最黑暗的一頁，但賴清德依然不為所動，默默接受吞下此一苦果。資深媒體人、圓山大飯店前董事長李建榮認為，賴清德的進退，能否給國民黨正進行中的“總統”初選者啟示？國民黨5位候選人的兩岸政策，未來初選勝利者應該加以整合。



李建榮在中時電子報發表文章如下：



也因為賴清德初選後的安靜，未受深綠抗議者的影響，起碼給了民進黨初步團結的形象，也因此蔡英文民調受惠，有所攀升，其來有自。反觀國民黨政見會才剛開始，7月8日後才進行民調，相互廝殺下，民調有波動是可預期的。但是重點在於參選者有無定力，能否展現風度與高度，將是政黨競爭中選民會比較的一個面向。



民進黨初選過程即使刀刀見骨，但是選後的癒療速度神速，這也是民進黨能成長、能重新執政的關鍵，因為民進黨的勝利，多數建立在國民黨的分裂。從90年代李登輝執政中期至今，國民黨及泛藍勢力唯一做到一次的大團結，就是2008年的大選，之後則是節節敗退，有的選擇靠攏柯文哲，要不就是抗議年金改革拒絕投票。



去年地方選舉的結果，國民黨席次的大勝是搭了人民“討厭民進黨”及“韓流”的順風車所致，因此好的情勢導致有志參選“總統”者眾，而黨中央明顯沒有資源與實力來整合，各家使勁競爭的結果，也讓藍軍支持者陷入分裂與憂慮。



國民黨5位參選人要成為推翻民進黨執政意志者的共主，首先就要有民主風度與氣度，並能展現領導群眾的魅力，能團結所有能團結的力量。賴清德能，國民黨初選落敗者應該也要能，唯有此承諾，國民黨才有東山再起機會。初選落敗即使再有委屈，只要協助重新執政，任何個人發揮抱負、報效國家的空間仍很大。



國民黨若要與民進黨競爭，還是要在政策路線上凸顯兩黨的差異。台灣現今的困境與窘境，在於蔡英文不承認九二共識、《“中華民國憲法”》與增修條文對兩岸的定位。尤其在葉國興進入“國安會”後，講出“敵人在我們內部”，當前兩岸關係不僅敵對升高，內部也被分化對立，人民的恐懼感也增加。蔡政府圍堵的牆蓋得越高，台灣的活路也將被阻斷。因此國民黨候選人就該給人民另一條選擇的道路，未來的兩岸與“國防”、“外交”政策應該是走消弭敵對關係、化干戈為玉帛，以和解合作走上和平之路，才是上策，台灣才有出路，經濟才有活路。



綜觀國民黨5位候選人的兩岸政策，未來初選勝利者應該加以整合，以政策的凝聚來形成人才的凝聚，唯有有志一同的理念結合，才能形成推倒民進黨反民主、搞獨裁、豎高牆的力量。中國國民黨也唯有高舉旗幟：不要敵意對抗、遠離戰爭威脅，大步走開放、自由、和平的自信道路，“國家”才會安全，社會才會安定，經濟才會繁榮，子孫才有未來。







