韓戶籍地夜宿座談鄉親熱情　心中暖洋洋

韓國瑜到場時受到地方人士熱情迎接。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜每個月都會進行基層夜宿，這一次終於輪到戶籍地林園區，他26日晚上來到林園視察資源回收工作站運作情況，又跟當地鄉親座談，並夜宿在環保志工家。韓國瑜回到戶籍地一點也不馬虎，用流利的台語跟鄉親問候，小小活動中心也擠進近百位民眾幾乎爆棚，鄉親的應援相當給力。



韓國瑜來到現場時先視察的林園區文賢里的希望種子資收站，國民黨市議員黃天煌、王耀裕等人到場迎接，當地區長、里長、社區總幹事及不少民眾也現場，巷子有許多鄉親圍觀，座談會上也都坐滿，還有人站著，報名十分踴躍。



韓國瑜開場先跟大家問好，接著他說“昨天電視政見會蹦蹦叫，今天到林園跟基層座談，好像完全不同的世界，但是心中非常溫暖！”讓在場的鄉親不約而同笑了起來，現場氣氛相當融洽，韓國瑜也用閩南語來致詞，拉近親近感。



韓國瑜說，這次為什麼要來看資源回收，因為各行各業都有辛苦的一面，所以陸續看了計程車司機、漁民、單親家庭，這次來林園也是黃天煌議員、王耀裕議員建議要來看一看，農民看完來看看林園漁民，面對面座談了解基層反映。



韓國瑜也捎來喜訊，林園居民也為發展經濟付出很多，當地很多石化工業，所以目前也準備新台幣800萬元做捷運延伸林園的評估報告，就等結果出爐，這部分也要感謝在地議員大力爭取，非常重視，且市府每一塊錢都很重要，不能亂花。



韓國瑜說，垃圾跟資源回收，就跟清道夫一樣，把環境搞得乾乾淨淨，就像無名英雄，到底有什麼需要市府協助的，不用客氣儘管說，市府團隊都有雅量，願意傾聽你們的聲音，感謝大家願意犧牲寶貴時間來參加座談。