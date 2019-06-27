中評關注：民進黨拉住時代力量　防靠向柯P

卓榮泰強調，與時代力量合作是黨對黨，不是個人對個人。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月27日電（記者 黃筱筠）時代力量“立委”黃國昌與館長陳之漢一場“反紅媒遊行”凝聚不少人氣，不久就看到積極布局新北市第12選區（汐止等，黃國昌選區）的民進黨中常委沈發惠在臉書宣布退出“立委”選舉，留給黨中央更大空間談合作。



最近民進黨積極營造爭取與無黨籍台北市長柯文哲、時代力量合作的風向。除了避免分散力量，讓國民黨在2020有機會外。此動作也帶點分化時力與柯文哲，希望時力在2020選舉不要靠過去柯那邊。



柯文哲要不要選2020，至今還沒有決定，但諸多學者都認為柯參選，與民進黨票源重疊性高，柯一旦決定參加大選，對民進黨衝擊應該會比國民黨高。前幾天由有時代力量“立委”徐永明揚言希望在2020大選自提人選。若被稱為“小綠”的時代力量，此時又走自己的路，對民進黨來說等同腹背受敵。



因此，民進黨前新北市議員沈發惠此時在臉書拋出退出“立委”選舉，顯然有安撫時代力量的意味。民進黨主席卓榮泰也說期盼與時力合作，但希望是黨對黨，不是個人對個人。就是希望透過幾席的“立委”合作，換得時代力量的基層支持力量。



依據《“總統”副總總選舉罷免法》規定，政黨在最近一次“總統”、“副總統”或“立法委員”選舉，其所推薦候選人得票數達該次選舉有效票總和5％以上，可推薦一組“總統”、“副總統”候選人，而時力在2016年“立委”選舉中，政黨票得票率為6．11％，確實具有提名資格。



時代力量就算達“總統”提名門檻，但不見得有提名“總統”的實力或是人選。時力現在放出這個風聲，無疑是想要擾亂民進黨的大選，沈發惠才宣布退出“立委”選舉，讓黨中央有空間。大綠、小綠之間的競爭矛盾，也是暗潮洶湧。

