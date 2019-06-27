中評關注：郭王結盟反韓的味道出來了！

從副議長陸淑美公開挺郭反韓，似乎也嗅到王韓早已決裂，且王郭結盟似乎越來越有譜。（中評社 資料照） 中評社高雄6月27日電（記者 高易伸）中國國民黨前“立法院院長”王金平6月7日宣布退出2020黨內初選不久，隸屬高雄白派的副議長陸淑美也在26日公開表態力挺鴻海集團前董事長郭台銘。陸淑美“挺郭反韓”恐為韓國瑜選情帶來不可測的骨牌效應。



韓國瑜4月23日針對2020大選發表“5點聲明”之後，聲勢開始下滑，在黨內也跟黨主席吳敦義、前高雄縣長楊秋興、前“立法院長”王金平等人出現矛盾。加上銀彈資源充沛的郭台銘加入戰局，皆讓韓國瑜的2020之路走的異常艱辛。對內不僅要應付黨內同志，對外還要應付民進黨攻勢，以及對高雄市民的承諾及交代，心力交瘁，對身心都是很大考驗，每天疲累不堪。



韓國瑜若一開始就決定不參選2020，現在聲勢是否還會如此？如果韓不選，黨內各方勢力都要來找他，但韓選擇了一條不一樣的道路，也註定會遭遇各種勢力的明槍暗箭，況且他還是目前聲勢最高的人選，只是能否繼續持盈保泰，耐人尋味。



隸屬白派的陸淑美原本便力挺王金平角逐2020，但王6月7日決定退出藍營初選，仍依舊在基層走動，積極組建陸軍，說穿了就是保持動能，待價而沽。從陸淑美的表態上觀察，王的系統很可能已跟郭台銘結盟或達成某種默契。



韓國瑜在高雄失去白派系統援助，跟前縣長楊秋興翻臉，單靠韓流還能支撐多久，是韓國瑜必須認真面對的嚴肅課題。



特別是韓國瑜在年輕選民的支持度衰退，連高雄市民都有過半以上不希望韓國瑜離開高雄市長職務，這從他近日與中學畢業生合影頻被嗆要做好做滿可以得知。國民黨的初選若繼續按此脈絡發展，高喊團結幾乎是不可能的任務。

