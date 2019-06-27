中評專論：王金平下一步？一切有跡可尋

王金平（中評社資料照） 中評社香港6月27日（作者 王道）6月6日王金平宣佈退出黨內初選，但表示2020將參選到底，各地“王金平之友會”仍接續成立，並有支持者私下開始為其發動連署。同時，面對是否脫黨參選的提問，王最初答稱“再說嘛，現在時間還早”；後則多次表示不會退黨，並將繼續整合各方面人脈和力量，這些資源都會成為國民黨重要力量，不會讓期待政權輪換的民眾失望。



1、“王金平下一步”玄而又玄



媒體輿論與相關人士各種分析揣測雜象紛陳，“某王配”以至於“蔡王配”不一而足。但由於王此前一直宣示不擔任副手，因而更多的推測集中於“立法院長”、“行政院長”、海基會會長等等。後面這些基本屬於尋常膝蓋式反應，都已為王否認，直斥為胡說八道。確實，對曾任“院長”十七年、“副院長”六年的王來說，再回鍋“立法院長”不止是“沒意思”，簡直近乎無恥；而“行政院長”為島內折損率最高的工作，自扁至馬兩個八年中，平均被“炒”時間也就一年多，王豈能以一生積累去換這麼個朝不保夕、任人擺佈的角色？至於海基會，出任者歷來是黨內二、三咖，以王自視A咖，怎會屈就？而所謂“蔡王配”，確實夠震撼夠張力，但那個彎子轉起來實在有點太大，應屬天馬行空，自由發想。



王下一步究竟會是什麼？6月13日，島內關注度極高的政論名嘴沈富雄在臉書發文，由衷讚歎學弟王金平“高深莫測”、令人望塵莫及，“一出手就石破天驚，不選是無招勝有招，政壇及媒體人仰馬翻，幾乎無人能說出他的動機與下一步”。



17日，進一步看到王本人夫子自道。針對是否會將力量灌注到黨內其他參選人身上的提問，他再度強調自己選到底，否認擔任副手或“立法”、“行政”院長的可能，但又說要怎麼選目前很難說明，世事如棋，變化難測，到正式登記競選的五個月中要發生什麼都不知道，所以他要準備，這準備若黨需要，當然為黨所用。他認為，國民黨最強就是提名他，他最能拿到綠的票、中間選民的票，其他人哪裡拿得到？拿綠的票加上國民黨大團結，難道不是最強的人？他還再次表示現在不考慮脫黨，又說“我的下一步，誰也猜不到”。



確實，從目前國民黨初選到各黨及自行參選人正式登記選舉，長達五月；即使是王本人，要對變幻莫測的選情、未來出現或不出現的各種狀況提前作出預設與應對，也是不可能的事。但是，如果能從歷史和現實的層面全面觀察，從他以往歷次選舉中的進退行止把握其基本心態、意向與訴求，仍能透過撲朔迷離的選舉氛霧，作出合乎邏輯的推斷，一切仍將有跡可循。

