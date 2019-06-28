趙春山：國民黨需建構統一架構與願景

亞太和平基金會首席顧問、淡江大學陸研所榮譽教授趙春山。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北6月28日電（記者 倪鴻祥）亞太和平基金會首席顧問、淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山接受中評社訪問時指出，大陸把“一國兩制”做為統一後的安排，而且入憲了，國民黨在反對之外，並沒有提出對應方法。大陸已言明不能久拖不決，所以台灣的現狀不可能維持的，在這情況下，國民黨不可能和民進黨一樣走“趨獨”，就只能在“趨統”這方面做論述，這樣既能和民進黨有所區隔，同時也能建構統一的架構與願景。



趙春山，1946年生，政治大學法學博士，馬英九執政時期重要兩岸政策智囊，曾同時兼任官方色彩濃厚的亞太和平基金會及遠景基金會董事長，現為淡江大學陸研所榮譽教授、亞太和平基金會首席顧問。



趙春山表示，國民黨反對一國兩制，並沒有提出對應方法。“中華民國憲法”是不排除統一的，以前馬英九避而不談，但大陸已強調時間不能久拖不決，這種情況下，台灣是躲避不了問題的。針對兩岸定位談“憲法”或“兩岸人民關係條例”，都只是強調現狀，如果兩岸要統一，國民黨並沒提出統一架構，必需加強這一點。



他說，民進黨雖然沒喊獨立，但讓台灣老百姓感覺在往獨的方向走；國民黨要維持現狀，可是這個現狀是維持不了的，所以在無法維持現狀的情況下，國民黨又不可能和民進黨一樣走“趨獨”，那就只能在“趨統”這方面做論述，這樣既能和民進黨有所區隔，同時也能建構統一的願景。



他指出，九二共識當初最大的功能是解決兩岸事務性談判，當時的共識就是“擱置”，也就是各自在法律文件用“各表”來解決問題，不要對外張揚。但大陸現已將九二共識當成政治基礎，其作用已超過事務性談判範疇，所以台灣方面、國民黨、大陸都應思考“九二共識”是否應該與時俱進？



趙春山說，國民黨現在對“九二共識”看法各有不同，如果仍想繼續堅持，內部得仔細討論達成共識，否則2020大選，民進黨不承認“九二共識”非常簡單，國民黨要維持現狀、和平談判，就要承認有“九二共識”，但又說不出一個黨內共識，試問老百姓會怎麼選擇？



對於國民黨5位參選人在25日晚間2020初選首場政見發表會針對兩岸關係的主張，趙春山指出，整體來看，5人共同點都是和平很重要，沒有和平就談不上安全；反台獨，因為台獨會引發戰爭；還有老百姓要拚經濟。



趙春山向中評社分析，高雄市長韓國瑜的主張，與蔡英文2016年就職演說的內容相同，主要是按照“憲法”與“兩岸人民關係條例”，把“國家”與兩岸關係做了定位，而且提到“一國兩區”，“國”是“中華民國”，“兩區”是自由地區及大陸地區，也強調安全、和平。基本上，韓國瑜只描述兩岸現實，沒有大願景，這也是過去國民黨、馬英九時期一慣的作為，採取守勢、不要犯錯，不要失分，別被抺紅、別被戴帽子，算是穩紮穩打，避免在敏感議題上出錯，但沒新意。



趙春山分析，前鴻海董座郭台銘的主張偏重經濟，強調和美國、中國大陸的高層熟悉，以他過去企業經營的背景，可以訴求為想要“拚經濟”的老百姓，在中美貿易戰中爭取到什麼好處。



郭台銘也是5人當中唯一強調“九二共識、一中各表”，他想告訴老百姓“九二共識”的重點並不是“中華人民共和國”的“一中”，而是“各表”，所以他特別點出沒有“各表”就沒有“共識”，這點對台灣而言很重要。



趙春山表示，前主席朱立倫的主張較像站在領導人高度看問題，四平八穩，像做政策宣示，而非以參選人身份提選舉政見，因為選舉政見要變成政策宣示時，常常會打折扣。另外，朱立倫把兩岸政策與對美等對外關係連結起來，延續馬政府的政策，所以提“親美、和中、睦鄰”。



周錫瑋的重點，比較像是以強勢的地位，提出用談判代替對抗，而且談判對象、議題都不設限，什麼都可以談，可是有些事情不見得有可操作性；而且他很明顯是兩岸重於對美關係，沒考慮到平衡問題，所以大陸聽了可能沒問題，但美國聽了會比較不舒服。



張亞中是學術層次最高、深度最夠、最具開創性與前瞻性的，他想推翻國民黨兩岸政策舊思維，重新建構新思維，所以提“一中兩憲”，可惜沒時間進一步詮釋，一般民眾不容易聽懂，因此曲高和寡，太理想性，距離現實比較遙遠。



對於周錫瑋提到“反送中”，其他4人都提到反“一國兩制”。趙春山指出，蔡英文把統一、“一國兩制”和“九二共識”拉在一起，香港的“反送中”是註腳，所以在話語權上佔了上風，如果不講反對，在當前的氛圍下，依照邏輯會被說成贊成，所以國民黨參選人刻意強調反對，是在避免反“一國兩制”變成民進黨的專利。



趙春山擔心，民進黨拿“統獨”當做爭取選票的工具，2020大選會變成統獨之爭，如果又是“獨”贏，在大陸來看就是“和平與戰爭”的選擇了；大家既然要和平，國民黨就要加重和的因素，希望這場大選是經濟、民生議題為主選舉。