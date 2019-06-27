威尼斯雙年展跨境-國際當代藝術邀請展舉辦

2O19年威尼斯双年展策展人拉夫-鲁格夫与双年展主席保罗-巴拉塔 中評社北京6月27日電（作者 常志康）威尼斯雙年展己有120年的歷史，與德國卡塞爾文獻館、正西聖保羅雙年展並列為世界三大藝術展。2019年威尼斯雙年展主題為：“願你生活在一個有趣的時代“，據說取自中國的一則諺語“寧為大平犬，不做亂離人”，美國總統肯尼迪1966年的一次演講中引用“願你生活在一個有趣的時代，沒有任何時代比當今更令人感到不安”。



此屆雙年展由現任倫敦海沃德美術館館長拉爾夫·魯戈夫（Ralph Rugoff）任總策劃，是擔任此展的首位英國籍的策展人，他倡導各國參展作品挑戰舊思維，具當代藝術思想。而本屆雙年展董事會主席英保羅·巴拉塔（Paolo Baratta）則提出了參展藝術家人數男女各占一半的希望，成為威尼斯雙年展歷史首現男女平等的倡議。



本屆雙年展從5月始至11月至。主場設於威尼斯舊軍械庫和綠園城堡舉辦，分場設於其他各區。由中葡拉商會、凱赫集團提供贊助和主辦的“跨境-國際當代藝術邀請展“是2019年威尼斯雙年展的一個重要組成部分，於6月8日在比納宮舉辦，主辦方、當地藝術界、威尼斯藝術學院代表們與來自中國深圳的劉浩錦、武漢的海濤、上海的範長江以及江蘇、山東、福建、重慶、浙江等地共33位中國當代藝術家出席開幕儀式。



上海香梅畫院院長、東華大學兼職教授、《亞洲新聞周刊》藝術總監範長江的兩幅作品《白洞造星》、《裡洞盡噬恒星》表現了中西合璧的浪漫畫法與作者的豐富想象力。