紀欣：沉默將使我們成為惡行的同謀者

中評社台北6月27日（作者 紀欣）若有人以為，蔡英文在民進黨初選打敗賴清德，代表“維持現狀派”擊倒“台獨激進派”，那可是大錯特錯。



行動勝過一切言語。蔡英文一上台，即甘於作為美國制中的籌碼，全面“去中國化”，並極力阻撓兩岸交流，連已經舉辦過10次、被定位為民間基層交流平台的海峽論壇，今年6月中旬在廈門召開前，也首次被陸委會稱為“統戰大會”，並禁止個人及團體前往參加。這種粗暴之舉，令許多基層民眾感到莫名其妙。



更令人扼腕的是，蔡英文過去數月來，直接下指導棋，利用民進黨在“立法院”的優勢席次，數度修法，箝制思想及言論自由，並為兩岸政治協商戴上緊箍罩，一步一步走上“法理台獨”。



5月7日，刑法修法，將“外患罪”定義納入“大陸地區、香港、澳門”，這不僅對台灣的促統活動及言論造成嚇阻作用、寒蟬效應，更達成把大陸、港澳視為“外國”，甚至“敵國”的目的。其心可誅，不可不察。



5月31日，修訂兩岸人民關係條例，規定兩岸協商事前須經“立院”最高門檻同意才能開啟談判；事後審議須經全體“立委”3/4出席、出席“立委”3/4同意後，交全民公投。又明定“主權國家地位”、“民主憲政秩序”不得作為協議項目。對兩岸協商設置比“修憲”還高的門檻，並對協議項目做出無限上綱的限制，不僅違反權力分立原則，也等於昭告天下，兩岸不可能展開談判、簽署協議。不過，眾所周知，兩岸要和平發展，台灣要長治久安，都必須逐步化解兩岸政治分歧，結束長達70年的政治對立。不談，到底是誰吃虧？



6月17日，公投法修法，明定公投與大選脫鉤，國民黨大罵民進黨得了“權力中毒症”，把原本是“神主牌”的公投，變成了“鐵籠公投”。



6月19日，“國安法”修法把網路納入“國安”範籌，又加重共諜的刑責與罰金。而且，只要執政者認定有人“協助、發起、操縱、指揮或發展組織”，即可扣上紅帽，嚴刑伺候。但現實上，兩岸交流已超過30年，大陸如今是台灣最大的貿易夥伴、最大的順差來源，每年有近千萬人次往來兩岸，有超過百萬的台灣民眾在大陸讀書、就業，要這些人在為生計打拼之餘，還要隨時自我設限省察，豈不顯示蔡政府對台灣的民主制度及價值缺乏信心？



在上述各項修法中，國民黨最介意的是公投法修法，也決於7月7日發動遊行，甚至考慮以“護民主”作為2020大選的主軸。民進黨這次“沒收”公投法，顯然是想阻擋現在連署中的幾個公投案，也擔心公投綁大選會影響民進黨的選情，這種完全以選舉為考量的蠻橫作法，自應受到全民唾棄。但是，民進黨拿“國安”為藉口，修正刑法外患罪及“國安法”，對言論自由及兩岸關係的戕害更大，更值得吾人警惕。



從歷史可知，人們對惡行選擇靜默不語，通常會使有權力者驕縱無度，造成更大的悲劇。因此，我們必須在有人因“政治不正確”或言行觸犯當道，成為情治及司法打手的俎上肉時，發出怒吼，伸出援手，更應在6個月後，用選票終結台獨政權。



（作者紀欣，觀察雜誌發行兼總編輯）

