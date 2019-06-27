反修例示威影響政府運作　張建宗籲理性表達

香港特區政府政務司司長張建宗 中評社香港6月27日電（記者 張心怡）香港特區政府政務司司長張建宗及保安局局長李家超昨日在立法會綜合大樓內會見傳媒。張建宗表示，過去兩個星期，示威人士的行動在一定程度上影響到政府運作，希望社會各界放下紛爭，向前看、向前走，要冷靜、理性，在和平氣氛之下表達意見。



張建宗提到，過去兩個星期，示威人士的行動在一定程度上影響到政府運作，例如政府總部在過去兩星期內有四個工作天需要關閉，灣仔一帶的稅務大樓、入境大樓都受到一定程度的影響。此外，警察總部亦受到十幾小時的圍堵。



對於是否會就最近事件成立獨立調查委員會，張建宗指，香港有一個既定的機制，就是投訴警察完成調查一個投訴的工作之後，就由一個法定、獨立的監警會（獨立監察警方處理投訴委員會）按法定、獨立、行之有效的機制跟進。無論最近一連串事件，或是以往十幾年來的經驗，它的確能發揮功能，所以，一定要按既定程序、法定程序、獨立的機制操作。



張建宗表示，相信社會各界都認同香港要盡快回復平靜，要放下紛爭，向前看、向前走，為香港未來一同攜手建設香港的未來。特別是示威的朋友，要冷靜、理性，在和平氣氛之下表達他們的意見。



張建宗亦強調，示威者如果是理性、平和的表達途徑，完全沒有問題，因為香港是一個多元文化的地方，尊重和重視自由、法治。但是，在行使自由時，亦要在法治的框架內操作，互相尊重，互相包容，這是香港賴以成功的要素。



“政府官員來到立法會的目的，就是與大家多溝通，向大家表明我們關心著整件事的發展，我們亦舉行了集思會，不斷地反省、反思。”張建宗說，往後三年施政應該聚焦在民生和經濟的發展，亦要重建互信，重建大家的合作關係。具體工作包括與青年人的溝通要加強；經濟方面，要繼續抓緊經濟發展、改善民生。



張建宗談到，過去兩年，本屆政府在行政長官領導下發表了兩份《施政報告》，共有五百多項利民紓困、振興經濟的措施，例如在創科方面，香港向前走了很大步，共一千億元的投放，讓創科中心建設起飛。目前，香港有很多初創公司，這些與民生、經濟息息相關。



張建宗重申，修訂《逃犯條例》草案已經收回了二讀辯論的預告，特區政府亦很清晰地說明沒有時間表去跟進，這屆議會明年七月任期屆滿，屆時這條草案自動會失效。

