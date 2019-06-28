趙春山：柯文哲兩岸難題執政後才會出現

亞太和平基金會首席顧問、淡江大學陸研所榮譽教授趙春山。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北6月28日電（記者 倪鴻祥）無黨籍台北市長柯文哲主張“兩岸一家親”、“兩岸要交流”，將於7月3日赴上海出席2019上海—台北雙城論壇，柯若投入2020大選並勝選，能打破當前兩岸僵局？亞太和平基金會首席顧問、淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山接受中評社訪問時指出，一旦柯2020真的勝選執政，大陸就會比照要求中國國民黨的標準來要求柯表態。柯文哲的兩岸難題2020當選後才會出現。



趙春山，1946年生，政治大學法學博士，為馬英九執政時期重要兩岸政策智囊，曾同時兼任官方色彩濃厚的亞太和平基金會及遠景基金會董事長，現為淡江大學陸研所榮譽教授、亞太和平基金會首席顧問。



柯文哲2014年當選台北市長後訴求“兩岸一家親”，順利延續雙城論壇，在綠營的“抗中保台”聲浪下，他強調兩岸要交流，即將啟程赴上海出席雙城論壇，外界認為是大陸釋出善意，柯已經通關了。



對此，趙春山表示，大陸給柯文哲活動的空間是比較大的，所以柯對兩岸關係不必講得太詳細，但柯若贏了2020，就得詳細交待了。



他指出，大陸對國民黨、民進黨及柯文哲的兩岸論述的要求，其實是不一樣的，兩岸關係的論述對國民黨而言，早就超過柯文哲這一步了，簡單講，就是光講“兩岸一家親”是不夠的，但大陸對於現階段的柯文哲，這一步已經夠了。



他舉例，好比國民黨在兩岸關係上已經得到5分了，柯文哲提“兩岸一家親”只有2分而已，可是對大陸來說，柯的2分很重要，因為承認都是“一家人”，所以未來國民黨不可能只拿2分就算及格，而必須至少6分才算及格。



他說，如果柯文哲是第三勢力，是藍綠、統獨之間的第三條路，現在偏向統這一邊，可是柯的態度也是反反覆覆，所以大陸一定會拉攏，如果柯投入2020大選並且執政，大陸也會比照要求國民黨的標準，要柯到6分才能算及格，所以柯文哲的兩岸難題會在2020當選後才出現。



他表示，就算國民黨人提出文化、血緣等關係作為兩岸連結，當然沒問題，但這些說法不夠，因為包括“兩岸一家親”等說法，都是過去連戰、吳伯雄和大陸領導人見面所提的。



趙春山說，對民進黨蔡英文而言，如果有這2分，也就可以及格了，可是蔡英文連2分都不願意得。他曾建議，如果蔡講“兩岸都是一家人，什麼事都好商量”就沒問題了，但蔡就是不肯講，所以大陸也就認為其他的都不用談了。

