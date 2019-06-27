大華網：把黑白的國政願景發表會變彩色片

中國國民黨25日晚間舉辦2020提名初選首場“國政”願景電視發表會。(中評社) 中評社香港6月27日電／國民黨日前舉辦初選的第一場國政願景發表，五位登記的候選人皆針對憲政、外交、兩岸與“國安”議題發表各自的政見主張。日前民進黨的英德政見發表會，一方是自吹自擂，另一方是遮遮掩掩，不敢暢所欲言；國民黨的這一場政見會，各方皆暢所欲言，有較多的火花，顯然較有看頭，但我人認為還是有再求進步的空間。



大華網路報今天專欄文章說，從這五位候選人的表現來看，可以看出每一個人的問題。周錫瑋大概是出線希望最低的，因此他將砲火瞄準了蔡英文，雖然砲火四射，但沒有新意。張亞中是台大教授，展現強烈的“國家”危機感，提出的論述最清楚，邏輯也清晰，但少了說服力與感染力。他應該了解自己也沒有出線的希望，但這個平台提供他一個可以挑戰當前國民黨論述的機會。韓國瑜的罩門顯然就是在高雄，他自己也了解如果沒有說服高雄市民，又如何說服全台灣民眾。他一心強調他不會離開高雄，但他忘了，“總統”是全民的“總統”，未來又豈能獨厚高雄。韓國瑜或許應該思考，為什麼連續幾場大造勢下來，卻沒有當初的聲勢。



至於郭台銘，最擔心的大概就是他在大陸的投資給人的印象。外界質疑他一旦當選“總統”，很可能被大陸拿資產來要脅，因此郭董強調大陸的廠隨時可遷，而且是大陸需要他所創造的外匯與就業機會。從這場政見會也可看出，郭董真的是政治新手，他的演講顯得相當生澀，可以說是一路低頭翻稿看稿。這樣的表現，自然少了說服人與感動人的力量。