富權：從沈發惠棄選“立委”看蔡英文清掃戰場

中評社香港6月27日電／澳門新華澳報今天發表富權的文章說，與國民黨現在還是處於黨內互打，“黑韓”與“黑郭”兩大派打得不亦樂乎的情況相比，爭取連任意願極為頑強的蔡英文，以“勝之不武”的手段，令人難以置信的大比數民調贏得民進黨“總統”黨內初選後，正在清掃戰場，搭建平台，頻頻出招。



最新的舉措，是民進黨中常委沈發惠宣布，再度不爭取新北市第十二選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等七區）的“區域立委”提名。他在臉書中表明心跡，除了是全力投入蔡英文的輔選工作之外，就是希望能團結、凝聚更多進步的力量，讓黨中央有更寬廣的空間去集結其他進步的力量、共同布局，以贏得“二零二零”國會優勢，共同守護台灣民主。



由於新北市第十二選區的現任“立委”是“時代力量”的黃國昌，因而沈發惠的棄選，被解讀為民進黨將繼續禮讓“時代力量立委”黃國昌。但黃國昌辦公室昨日卻回應說，“尊重每個政黨的決定，但請不要再用‘禮讓’吃豆腐，三年多了，應該夠了”。



其實，真正吃“豆腐”的是黃國昌。實際上，在二零一六年的“立委”選舉前夕，民進黨中央決定“禮讓”三席“立委”予“時代力量”，其中一席就是在新北市的第十二選區，“禮讓”的對象是“時代力量”主席黃國昌。已經在該選區深耕了十幾年的沈發惠極為不滿，向民進黨中央嗆聲：“終於，黃國昌華麗的出場了！……我在基層蹲點了十八年，如果最後有了令人遺憾的結果，你們都在歡慶政黨輪替，我卻在黑暗中自嚐苦果”。既然他能以如此語調嗆聲黨中央，其對黃國昌的不忿心情，那就更是可想而知。



當然，沈發惠最後還是服從黨中央的戰略部署，“禮讓”了黃國昌，由黃國昌將國民黨資深“立委”李慶華拉下馬。倘沈發惠堅持要選，就只能是“鷸蚌相爭，漁翁得利”，讓“深藍”的李慶華落馬。而且，民進黨“禮讓”時代力量”的三個選區，“時代力量”的參選人黃國昌、徐永明、林昶佐都當選了，並能組成黨團，在一些敏感的議題上如《清查不當黨產條例》、“轉型正義”等，與民進黨黨團合作。否則，不但是李慶華保住“立委”，而且“時代力量”也組不成黨團，民進黨也就不會那麼容易達成既定的目標。