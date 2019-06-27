李克強：設中職國家獎學金

（來源：網絡） 中評社北京6月27日電／國務院總理李克強6月26日主持召開國務院常務會議，確定進一步降低小微企業融資實際利率的措施，決定開展深化民營和小微企業金融服務綜合改革試點；部署支持擴大知識產權質押融資和製造業信貸投放，促進創新和實體經濟發展；決定擴大高職院校獎助學金覆蓋面、提高補助標準並設立中等職業教育國家獎學金。



會議指出，按照中央經濟工作會議和《政府工作報告》部署，一段時間以來各方面多措並舉，小微企業融資成本有所下降。下一步，要堅持實施穩健的貨幣政策，保持鬆緊適度，並根據國際國內形勢變化適時預調微調，保持流動性合理充裕，確保小微企業貸款實際利率進一步降低。一是深化利率市場化改革，完善商業銀行貸款市場報價利率機制，更好發揮貸款市場報價利率在實際利率形成中的引導作用，推動銀行降低貸款附加費用，確保小微企業融資成本下降。二是支持中小微企業通過債券、票據等融資。完善商業銀行服務小微企業監管考核辦法，提高銀行對小微企業貸款能力。今年金融機構發行小微企業金融債券規模要大幅超過去年，力爭達到1800億元以上。三是實施好小微企業融資擔保降費獎補政策，發揮國家融資擔保基金作用，降低再擔保費率，引導擔保收費標準進一步降低。會議還決定，中央財政採取以獎代補方式，支持部分城市開展為期3年的深化民營和小微企業金融服務綜合改革試點，在擴大民營和小微企業融資規模、提高便利度、降低融資成本、完善風險補償機制、金融服務創新等方面進行探索，引導更多金融資源支小助微。



為支持創新發展、強化知識產權保護利用、促進擴大就業，會議要求，支持擴大知識產權質押融資，以拓寬企業特別是民營小微企業、“雙創”企業獲得貸款渠道，推動緩解融資難。引導銀行對知識產權質押貸款單列信貸計劃和專項考核激勵，不良率高於各項貸款不良率3個百分點以內的，可不作為監管和考核扣分因素；探索打包組合質押，拓寬質押物範圍和處置途徑。會議同時要求，要調整優化貸款結構，引導加大製造業、服務業信貸投放。鼓勵大型銀行完善貸款考核機制、設置專項獎勵，確保今年製造業全部貸款、中長期貸款和信用貸款的餘額均明顯高於上年。



為促進人力資源素質提升、培養更多技能人才，會議決定，結合高職擴招，從今年開始，對高職院校國家獎學金獎勵名額由5000人增至1.5萬人；國家勵志獎學金覆蓋面提高至3.3%；國家助學金覆蓋範圍擴大至23.7%，平均補助標準從每生每年3000元提高至3300元，並同步提高本科院校學生補助標準。同時，設立中職教育國家獎學金，按每生每年6000元標準，從今年起每年獎勵2萬人。上述政策對包括公辦、民辦在內的各類職業院校一視同仁。



會議還研究了其他事項。



（來源：新華網）