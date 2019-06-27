澳媒涉台報道參訪團 訪廣州宣傳大灣區

（來源：網絡） 中評社北京6月27日電／由澳門中聯辦台務部組織的“二○一九澳門媒體涉台報道負責人廣東參訪團”昨日繼續在廣東展開參訪活動。澳門中聯辦台務部副部長羅春英表示，參訪團將利用這次機會，宣傳好大灣區，讓澳台民眾對國家改革開放四十年的成就有更深刻認識，對未來發展更有信心。



是次參訪團由澳門中聯辦台務部副部長羅春英任顧問，澳門日報助理總編輯李永順任團長。羅春英與李永順認為，本次採訪的台企極具代表性，在採訪過程中更感受到廣東、廣州在貫徹落實中央三十一條惠台措施的成果，讓台胞享受到與大陸居民同等待遇。



在參訪期間，廣東省台辦副主任黃兆芬及廣州市台辦副主任馬玉明等接見參訪團一行。黃兆芬介紹稱，改革開放以來，粵台兩地交流合作日益密切。從上世紀八十年代初第一家台資企業落戶廣東開始，廣大台商台胞紛紛前來投資興業，目前廣東累計有台資企業兩萬八千多家，實際利用台資六百七十多億美元，均居全國前列。省台辦今年舉辦了“台商一起來，融入大灣區”主題活動，為台商台胞瞭解大灣區、參與大灣區建設提供重要機遇和有力支撐。她指出，一直以來，澳門中聯辦台務部在對台領域積累了豐富的經驗，以澳門日報為代表的澳門媒體在對台宣傳方面也取得很好的成效。廣東省台辦期望澳門媒體透過考察，積極宣傳、推介灣區，動員更多台商台胞支持、融入灣區，共享大灣區的巨大發展機遇。



參訪團參觀了由台商蘇木卿創辦的石頭記礦物園。該園區是世界首座以寶石礦物為主題，集科普教育、休閑購物、觀光旅遊為一體的游樂園，其展出各類礦物超過二千種，數量近萬件，至今已接待遊客達一百萬人次。



參訪團還參觀了廣州日報融媒體指揮平台，並與廣州日報社副總編輯林朝輝、夜班編輯主任趙東方、編委會辦公室副主任劉蕤紅、政文新聞中心副主任秦輝、新媒體編輯部副主任楊明等座談交流，共同探討新時代媒體融合發展的新路徑。



（來源：《新華澳報》）