南沙六十六措施助澳青融灣區

（來源：網絡） 中評社北京6月27日電／“二○一九澳門媒體涉台報道負責人參訪團”參觀南沙創匯穀粵港澳青年文創社區，了解其推動港澳青年融入灣區發展的情況。區青聯秘書長徐千秋透露，南沙近期將出爐六十六條優惠措施，涵蓋創業就業和“衣食住行”各領域，以減輕港澳青年在南沙生活和發展的成本。



參訪團在南沙統戰部副部長、台灣事務局局長邱靜慧，南沙團區委書記宋曉冬、徐千秋陪同下，首先參觀了南沙“創匯穀”粵港澳青年文創社區。



打造灣區創業首地



宋曉冬指出，“創匯穀”致力打造成為港澳青年灣區創新創業的首選地和全面融入國家的中轉站。目前，園區使用面積達兩萬平方米，可容納二百個創業團隊入駐。園區整體面向港澳青年永久免費開放，已建成青創孵化基地、青年創業學院、青年創意工坊及多個特色功能區，提供政策扶持、要素服務、人才服務、創業基金及投融資、管理諮詢、交流培訓、市場推廣、培訓及比賽、國際交流等全要素創業支撐。



灣區創業支持服務



徐千秋表示，“創匯穀”與澳門經濟局合作推出了“專業顧問服務互換計劃”，向進駐創業團隊提供法律、會計及稅務等方面的專業顧問服務，讓澳門初創人士在大灣區創業發展和開拓業務時，得到專業和可靠的創業支持服務。截至目前，“創匯穀”總簽約入駐項目團隊（企業）一百三十五個，其中澳門團隊十八個，在校大學生團體及初創團隊佔比接近百分之百。



其中，由澳門青年創辦的葡語系國家商品展銷暨青年跨境電商創業孵化綜合服務平台，進駐項目中的佼佼者，其利用移動互聯網、大數據、物聯網等技術展示銷售八個葡語系國家名優商品約約五百種，近一千八百件。該平台將爭取到今年孵化不少於二十家澳門青年跨境電商團隊，到二○二○年全面實現“百商萬品”的目標。

