日媒：索羅門總理稱與陸建交有可能

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）與蔡英文（右）。（中評社 資料照） 中評社台北6月27日電／索羅門群島新任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）接受《日本經濟新聞》的專訪表示，與台灣維持邦交或與大陸建交都有可能，他將派出一支調查團前往北京，考察接受大陸經濟援助的可能性與風險，聽取報告後將在今年內決定外交方針。



報道指出，調查小組主要在調查無力償還債務時，必須將基礎設施讓渡給大陸的“債務陷阱”之風險，除大陸之外，調查團還將前往巴布亞新幾內亞、斐濟、薩摩亞等國，這些國家都接受來自大陸的援助發展基礎建設。蘇嘉瓦瑞將接受調查團的報告後，於今年內判斷是與台灣維持邦交，還是與大陸建交。



蘇嘉瓦瑞表示，正與大陸展開非正式對話，只是“積極互動，但不是（外交）官員”。索羅門群島1983年以來一直維持與台灣的邦交關係，但是今年4月蘇嘉瓦瑞回鍋擔任總理後，5月底曾表態重新考慮台索邦交關係，同時綜合評估與大陸的關係，將在100天內做出決定。



蘇嘉瓦瑞不排除與台灣斷交的選項是因為，希望從台灣或大陸獲得大規模的經濟支援來推動經濟成長。大陸自2011年起以，已向太平洋各島國提供了超過11億美元的金援。東加、薩摩亞等小國因為向大陸借款不斷膨脹增加，債務償還已成為很大的課題。



