星島：G20貿易交鋒　美國幾面“受敵”

中評社香港6月27日電／星島日報今天社論說，二十國集團峰會明起一連兩天在日本大阪召開，各方焦點放在中國國家主席習近平和美國總統特朗普的會晤，能否為全球兩大經濟體的貿易糾紛帶來突破。美國財長努欽會前形容談判進展已“走了九成的路”，另一方面美國則對付中國五家超級電腦研發和製造機構，並且放風聲可能對付三家中資銀行，重施一邊吹和風、一邊極限施壓的故技。



二十國峰會討論議題廣泛，由氣候、能源到基建和數碼經濟，不一而足，當中最受關注的是國際貿易。本月初二十國財長和央行總裁會議後發表聯合聲明，就形容“最緊要的”是貿易與地緣政治風險正逐步升高。



貿易風險的始作俑者，是特朗普政府推行保護主義，現時與美國打關稅戰的國家，不止中國，二十國集團中的歐盟、日本和印度都在與美國“交戰”。今次峰會各方在貿易議題上難免爭持。



美對華邊放鴿邊施壓



去年在阿根廷布宜洛斯艾利斯二十國峰會上，因美國反對而刪除了一貫所用的抵制保護主義措辭，本月初的二十國財長會議聲明亦沒有再提。今次東道國日本的傳媒報道，一些歐洲國家要求在公布中寫上警告保護主義蔓延的詞句，令東道國日本在草擬聯合公報時，可能用上類似“促進自由貿易”的字眼，望獲歐美雙方接受。中國商務部副部長王受文日前在記者會已表示，願意與各方一道“構建自由開放的貿易投資政策環境”。



社論說，中國已經取代美國成為自由貿易的最強大倡議者，今次中方沒有堅持用上類似“抵抗保護主義”等措辭，避免破壞習特會氣氛。美國方面，財長努欽更表示，希望今年底之前完成貿易談判餘下的路程，華爾街股市為之一振。不過，中美貿談初期努欽也曾經發表過樂觀言論，後來特朗普卻急轉彎，加徵關稅，在貿談中，努欽放鴿，貿易代表萊特希澤做鷹，由特朗普視乎需要而拍板。