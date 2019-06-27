東莞籲台商多投資互利共贏

中評社北京6月27日電／“二○一九澳門媒體涉台報道負責人參訪團”昨日轉赴東莞，受到市政府熱情接待。市政府副秘書長王永俊表示，東莞是台資進入大陸時間最早、在大陸投資最密集、發展最成功的地區，希望澳門媒體積極宣傳東莞，呼籲廣大台商把握機遇、投資東莞，實現互利共贏。

台企佔粵四分之一



王永俊指出，改革開放四十年來，一批批台商台企來到東莞投資創業。目前，東莞台資企業有三千七百八十家，超過廣州、深圳，約佔全省四分之一，累計吸收台灣實際資金二百億美元，佔全市百分之二十五點七。



他指出，東莞有良好的產業基礎，有創新驅動的發展趨勢，還有廣闊的發展空間和明顯的成本優勢。目前正加快打造“灣區都市、品質東莞”，力爭成為大灣區東西兩岸融合發展的主軸。希望澳門媒體積極宣傳東莞，呼籲台商和台灣人才把握重大歷史機遇，全面評估東莞的投資創業環境，開展務實合作，實現互利共贏。



在莞期間，澳門媒體團參觀了東莞台商大廈，並與東莞市台商協會秘書長趙維南，常務副會長翁瑞珍，副會長廖鬆福，副秘書長莊毅東、樓達人等座談交流，了解東莞台商的實際發展情況。



東盟設廠僅為備胎



樓達人指出，東莞地處大灣區的核心地帶，大灣區將來是世界最大的灣區，衍生的商機量級很大，對台商是新一輪的發展機遇，關鍵是要找準適合發展的切入點。



針對近期中美貿易戰導致部分台商向東南亞地區轉移。翁瑞珍坦言，美國對中國進口產品提升百分之廿五的關稅，對部分面向美國出口的東莞台企來說確實很難承受，但這些台企在東南亞設廠開闢新的生產基地，只是作為備胎而已，其母公司更多是留在內地。

