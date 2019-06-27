澳媒體訪南沙科企開眼界

中評社北京6月27日電／建設國際科技創新中心是粵港澳大灣區重要功能與任務。“澳門媒體涉台報道負責人參訪團”專門參觀了入駐南沙的雲從科技人工智能技術有限公司、小馬智行科技有限公司，感受尖端人工智能技術的發展成果，大開眼界。不少媒體代表認為日後可將相關技術引進澳門，助力澳門智慧城市發展。



雲從科技是一家專注於計算機視覺與人工智能技術的高科技企業，擁有先進的人臉識別、大數據等核心技術，研發的產品現已應用於金融、安防、教育等多個領域。

人臉識別檢測



在人工智能展廳內，澳門媒體詳細了解該企業推出的機場智能安檢平台、人臉識別取款機等不同形態應用端產品，對人臉識別活體檢測技術尤其感興趣。



雲從科技項目部副總監謝占功指出，該技術讓照片或面具難以蒙混過關，可有效提高人臉識別應用的安全性。在安防領域，公司產品已在二十九個省級行政區上線實戰，每天比對超過十億次，數據彙聚總量超過千億，協助全國公安抓獲超過一萬名犯罪嫌疑人。



同時，雲從科技是中國銀行業第一大AI供應商。其服務包括農行、建行、中行、招行總行等全國四百家銀行，為全國銀行提供對比服務日均二點一六億次。在民航領域亦有六十餘家機場選擇雲從產品，日均服務旅客超六千萬。



應用不同產業



謝占功指出，公司在部分技術開發方面曾與澳門大學合作，認為在大灣區規劃中，廣深港澳科創走廊被重點提及，為未來與澳門科技機構合作提供更大的空間，同時希望未來能把公司人工智能產品引進到澳門，應用於澳門不同領域的產業。



隨後，澳門媒體還在小馬智行科技有限公司，親身體驗了無人駕駛技術的實際應用。據介紹，小馬智行是首個在中國城區公開道路實現區域內任意點對點試運營的公司，目前在美國弗裡蒙特、中國廣州及北京已經實現總計一百五十平方公里的常態化自動駕駛試運營覆蓋。



以廣州南沙新區為例，小馬智行上線了自動駕駛打車app，並與當地政府合力 打造全國自動駕駛示範運營區，目標實現全區的交通全自動化。





（來源：《澳門日報》）