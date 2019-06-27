北檢調查韓國瑜動作再起　媒體質疑配合黑韓

高雄市長韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北6月27日電／中國國民黨2020初選激烈，高雄市長韓國瑜不僅是黨內對手批評的主要對象，也飽受綠營攻擊，根據台媒報道，台北地檢署挑在這個節骨眼，大動作向之前韓任職的台北農產公司調取資料，北檢作法不但有違反“偵查不公開”之虞，也不禁讓外界質疑北檢是否配合“黑韓”？



國民黨2020初選角逐者眾，有5人參選，包括高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘、前黨主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。本週已進入政見會階段，第一場政見會已在25日舉辦，接下來還有2場在29日與7月3日舉辦。7月5日至15日進行民調。



根據中時電子報報道，北檢偵辦北農背信案，源於2016年11月間，台北市議員爆料指北農發放獎金紅利要經董事會同意，韓擅自簽發獎金，涉及背信。但這已是2年多前的“陳年老案”，北檢去年6月14日傳喚韓國瑜後，迄今已1年多都在“鴨子划水”，正巧在國民黨初選之際，案情竟然“浮出水面”，北檢突然再起偵查動作，箇中原因，很難令人不起疑。



今年6月15日甫上路的《偵查不公開作業辦法》，讓偵查機關噤若寒蟬，動輒得咎，連查獲毒品都必須遮遮掩掩，不敢說清楚，但反觀北檢偵辦北農案，只是執行單純的調卷作為，卻大剌剌地將公務車直接駛進北農停車場，還讓特定媒體拍攝照片，有諸多異常巧合。