大華網路報：顛撲不破的阿克頓名言

中評社香港6月27日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，民進黨“總統”提名初選，雖然在蔡英文爭取連任“非我不可”的反民主批判聲中塵埃落定，但是，綠營內部爭議持續延燒。台灣民意基金會董事長游盈隆，日前發表“6大理由”聲明退出民進黨，對初選民調“打死也不相信”的陳水扁，當晚就在臉書跟進表達認同，強調“游盈隆不是第一個，也不會是最後一個”；使得蔡竊喜黨中央想方設法“做掉”對手賴清德之餘，又增添民進黨在2020大選中，是否能夠團結整合的新變數。



入黨逾24年的游盈隆，在退黨“6大理由”中表明:當“維持現狀”成為民進黨執政核心價值，黨已經變了；當立法廢除公投與大選同時舉行時，黨已經叛離傳統的支持者；他並痛批民進黨在蔡英文主席8年領導下，黨內民主逐漸喪失；他更質疑黨內“總統”初選數度延遲時程、破壞制度，“賴清德是否真的輸了‘總統’初選，不但是一個巨大謎團，也是無頭公案”。游盈隆也以“春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾”，來形容對民進黨極度失望不滿的心境。



“民主進步”本是民進黨長期堅持的核心價值，惟誠如游盈隆所說，蔡英文擔任了8年的黨主席，黨的民主傳統已不復見。猶記得蔡曾因在民進黨歷經大選慘敗的最低潮時刻，擔負起黨的重建任務，當時獲得黨內各派系一致支持，最後帶領民進黨在2016年大選中重新站起來，贏得全面執政。



然而，英國歷史學家阿克頓爵士的名言--“權力使人腐化，絕對的權力，絕對的腐化”，畢竟是經過歷史驗證、顛撲不破的真理。蔡英文在三年多前成為“總統”兼民進黨主席之後，黨政大權一把抓，逐漸地，她變了，變得不像以前那個被認為是講道理、辨是非、顧大局的政治人物。身為“總統”，她頑強獨斷推動民意不支持的改革，她一意孤行自毀“兩岸維持現狀”承諾失信於民，並導致台海動盪不安，連帶衝擊台灣經濟發展，置人民生計於不顧。