大華網：“不統”使九二共識和一國兩制難脫鉤

中評社香港6月27日電／大華網路報今天時評說，國民黨日前舉辦“總統”候選人黨內初選的第一場“國政願景發表會”，韓國瑜、郭台銘和朱立倫三人均在發言時表明，不會接受“一國兩制”的統一方案。而韓國瑜在闡述兩岸關係的看法時，提到了目前“中華民國”包括了“自由地區”和“大陸地區”的說法，結果有某知名平面媒體在翌日下了“韓國瑜：“中華民國”兩個地區”的標題，仿彿韓國瑜又有了“驚人之語”。



雖然在該報的內文中提到，韓國瑜是依據《“中華民國憲法”增修條文》和“兩岸人民關係條例”的規定，指出目前“中華民國”分成“自由地區”和“大陸地區”，但將“憲法”的規定當成頭版新聞的標題，難免具有將之視為韓國瑜所提出“看法”的意味。事實上，該媒體前一晚在臉書網路的即時報道中，編輯已有“哇嗚！韓國瑜有定義了：“中華民國”有兩個地區，自由地區、大陸地區！(慘編)”的新聞重點提示，足以證明當下該編輯認為韓國瑜提出了“驚人的看法”。



台灣主要媒體的編輯不識“中華民國憲法”對兩岸關係定位的規定，其實也突顯了當今台灣在兩岸關係上向“獨”傾斜的現狀。究其原因，就如同蔡英文曾說台灣年輕人是“天然獨”一般，說法上雖蘊含了現在還沒“獨”，但卻意味年輕一輩是在“獨”的環境下所成長。



目前在大陸委員會的網站上，仍能查閱到一篇“我們對一國兩制之看法 ”的政府聲明，除了說明為什麼我們不會接受“一國兩制”外，也進一步指出“中華民國”堅持未來中國應統一在民主的制度下。只有統一在民主的制度下才能確保兩岸雙方達成的協議被嚴格遵守。也只有統一在民主的制度下，大陸、台灣、香港與澳門的聯合力量才不會對亞洲的安全與和平造成威脅”。



上述的聲明發表於1998年7月，距今超過20年，且在不到2年後，民進黨首次取得“總統”大位。當時還是學齡前兒童及此後才出生者，當他們進入“國民”義務教育的階段時，就是在“文化“台獨”的“趨獨”環境下，開始孕育出對“國家”的認識與認同。