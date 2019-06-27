栗戰書聽取2018中央決算審計報告

（來源：網絡） 中評社北京6月27日電／十三屆全國人大常委會第十一次會議26日下午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。栗戰書委員長出席。



萬鄂湘副委員長主持會議。常委會組成人員170人出席會議，出席人數符合法定人數。



受國務院委托，財政部部長劉昆作了關於2018年中央決算的報告。報告指出，2018年中央決算情況總體較好。中央一般公共預算收入85456.46億元，為預算的100.1%。加上從中央預算穩定調節基金以及中央政府性基金預算、中央國有資本經營預算調入2453億元，收入總量為87909.46億元。中央一般公共預算支出102388.47億元，完成預算的99.1%。加上補充中央預算穩定調節基金1020.99億元，支出總量為103409.46億元。收支總量相抵，中央財政赤字15500億元，與預算持平。下一步將重點做好五項工作：一是確保更大規模減稅降費落實到位；二是加強重點領域支出保障；三是提高預算執行能力和水平；四是推進落實重點改革任務；五是持續深入整改審計查出問題。



受國務院委托，審計署審計長胡澤君作了關於2018年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告。在逐項報告了中央財政管理審計情況、中央部門預算執行審計情況、重點專項資金和項目審計情況、推動打好三大攻堅戰相關審計情況、重大政策措施落實跟蹤審計情況、金融和企業審計情況以及審計移送的違紀違法問題線索情況後，提出了審計建議：持續深化供給側結構性改革，推動積極財政政策加力提效，全力打好三大攻堅戰，嚴格落實黨中央關於為基層減負的有關要求。



會議聽取了全國人大財政經濟委員會副主任委員史耀斌作的關於2018年中央決算草案審查結果的報告。財經委認為，國務院及其財政等部門按照黨中央決策部署和十三屆全國人大一次會議提出的各項要求，較好完成了全國人大批准的中央預算，建議批准該草案。針對反映出的問題，財經委建議著力加強財政重大問題研究和持續深化改革，切實抓好減稅降費落實工作，深入開展預算績效管理工作，繼續加強地方政府債務管理監督，持續強化預算決算管理，建立健全審計查出突出問題整改長效機制。



會議聽取了文化和旅遊部部長雒樹剛受國務院委托作的關於文化產業發展工作情況的報告。報告指出，黨的十八大以來，文化產業發展呈現良好態勢。針對存在的突出問題，下一步將重點做好九個方面工作：一是加快文化供給側結構性改革；二是把創作生產優秀文化產品作為中心環節；三是增強文化企業的市場競爭實力；四是構建規範有序的文化市場；五是打造文化產業人才高地；六是推動文化和科技深度融合；七是促進文化資源與金融資本有效對接；八是完善促進文化產業發展的財稅政策；九是完善文化產業發展的法治保障。

